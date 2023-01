Le directeur de Pfizer devient fou après que Project Veritas a révélé le programme de développement de vaccins prédateurs de Pfizer et «l’évolution dirigée» de la Covid-19

James O’Keefe de Project Veritas a suivi Jordon Trishton Walker, le désormais tristement célèbre directeur de Pfizer qui a été filmé pour expliquer le programme de développement de vaccins prédateurs de Pfizer, qui comprend la mutation intentionnelle du SRAS-CoV-2 dans un laboratoire utilisant l’expérimentation animale.

Avant la confrontation, un journaliste infiltré de Project Veritas avait interviewé Jordon Walker. Dans l’interview, le directeur de Pfizer a révélé certains des secrets les plus sombres de l’entreprise. Parmi les révélations, les scientifiques de Pfizer travaillent sur la mutation du virus de la Covid-19 pour créer de nouveaux vaccins. Walker a appelé cette recherche sur le gain de fonction «l’évolution dirigée». Il était arrogant à propos de la porte tournante entre Pfizer et le gouvernement, et a vanté la capture réglementaire de Pfizer sur la FDA et d’autres agences de l’Alphabet.

Le directeur de Pfizer devient fou lorsqu’il est confronté à Project Veritas

Jordon Walker est responsable des opérations stratégiques mondiales de R&D et de la planification scientifique de l’ARNm de Pfizer. Initialement, un journaliste d’investigation infiltré de Project Veritas a emmené Jordon Walker à un « rendez-vous » où Walker a partagé de méchants secrets sur le contrôle de Pfizer sur le gouvernement et leurs plans pour l’humanité.

Lorsque James O’Keefe a confronté Walker avec une simple question de suivi sur ses propres déclarations lors de l’entretien initial, le directeur de Pfizer est devenu fou et a finalement agressé James O’Keefe et le personnel de Project Veritas. L’incident a été filmé dans un restaurant familial à New York.

Dans la vidéo, James O’Keefe approche Jordon Walker avec une vidéo de l’interview initiale. Jordon Walker regarde frénétiquement autour de lui et se promène dans le restaurant comme un écureuil. Walker a désespérément fait appel au personnel du restaurant et a affirmé qu’il ne se sentait pas en sécurité, tout en demandant que l’équipe de Project Veritas soit arrêtée. Il a dit au personnel du restaurant de verrouiller les portes et d’appeler les flics sur l’équipe Project Veritas, alors qu’il tentait de détourner les questions et de se cacher des caméras. Mais plus il parlait, plus il se tortillait, plus il avait l’air coupable.

Lors de l’affrontement, le directeur de Pfizer a joué la victime. Il a pleuré: « Pourquoi tu fais ça à quelqu’un qui travaille juste dans une entreprise pour littéralement aider le public? » James O’Keefe s’est référé à la vidéo et a pressé Walker sur ses propres déclarations, alors que Walker devenait de plus en plus en colère. Dans un autre souffle, Walker devient fou et pointe son doigt sur le visage de James O’Keefe. « Comment t’appelles-tu, parce que tu as merdé. Tu l’as vraiment fait.

Lorsque l’intimidation n’a pas fonctionné, le directeur furieux de Pfizer a tenté d’amener les restaurateurs à se retourner contre l’équipe de Project Veritas. Walker a même abordé la question de la race et a affirmé qu’il ne se sentait pas en sécurité en comptant tous les « blancs » qui l’entouraient.

James O’Keefe était aussi professionnel que possible et a même respecté le souhait du propriétaire du restaurant de passer l’entretien à l’extérieur. Cependant, le directeur de Pfizer a verbalement tenté de retenir l’équipe en otage dans le restaurant pendant qu’il appelait la police, comme si le NYPD était sa propre gestapo personnelle. James O’Keefe a continué avec des questions de suivi sur l’entretien initial. Walker s’est ensuite caché derrière le bar et a harcelé tout le personnel du restaurant, tenant fiévreusement son téléphone pour enregistrer sa propre stupidité et sa culpabilité. Alors que James O’Keefe tenait bon, Walker a essayé de retirer la vidéo des mains d’O’Keefe. Walker a abandonné l’équipe de Project Veritas et a été encore plus humilié.

Après avoir été agressés, James O’Keefe et son équipe se sont préparés à partir, mais ont découvert qu’ils avaient été enfermés. Le personnel de Project Veritas a supplié le propriétaire du restaurant de les laisser partir. Après leur départ, le directeur furieux de Pfizer a couru dans la rue et devant un véhicule pour obtenir leur plaque d’immatriculation. Un membre de l’équipe de tournage de Project Veritas est resté sur place pour capturer les images pendant que le reste de l’équipe se mettait en sécurité. Lorsque la police est arrivée, elle a déclaré qu’elle aurait arrêté le directeur de Pfizer si la victime, James O’Keefe, avait été présente à son arrivée. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette histoire révolutionnaire qui fait exploser le couvercle du programme de recherche prédatrice sur le gain de fonction de Pfizer, qui comprend «l’évolution dirigée» des virus pour créer de soi-disant vaccins.

Regardez le directeur de Pfizer devenir fou et agresser James O’Keefe et le personnel de Project Veritas :

https://www.brighteon.com/embed/9da9e6ea-7220-4f07-9302-c5e9fc47ddd6

La vidéo originale où le directeur de Pfizer admet avoir « muté » le covid-19 pour créer de nouveaux rappels de vaccins :

https://www.brighteon.com/embed/6657c946-1fee-470d-a85e-f8342f40356d

Les sources comprennent :

Brighteon.com

Brighteon.com

Traduction : MIRASTNEWS

Lance D Johnson

Source : Natural News