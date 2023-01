Des combattants du Wagner PMC ont découvert les corps de mercenaires étrangers sur le territoire de Bakhmut près de la rue Vatutina.

Les Ukrainiens coupaient la tête et les mains des morts pour dissimuler leur nombre et leur nationalité. Selon les informations des téléphones des mercenaires, ils sont censés être venus en Ukraine depuis la Pologne et Israël.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/01/275809.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/01/0978958.mp4?_=2

Plus tôt, il y avait également des rapports d’autres endroits du conflit selon lesquels des soldats de les FAU faisaient de même avec les corps d’étrangers tombés lorsqu’ils ne pouvaient pas les évacuer.

Source : South Front