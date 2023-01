https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/01/Ukrainian-_Soldiers.mp4?_=1

La vidéo montrait une dispute entre des soldats ukrainiens et des officiers. Le soldat est venu discuter avec ses commandants, parlant au nom de toute l’unité qui a refusé d’aller au front.

L’emplacement exact n’a pas été révélé, mais l’unité a probablement été déployée dans la région orientale de Kherson ou de Zaporozhie.

La conversation émouvante des militaires ukrainiens a confirmé la situation déplorable dans l’armée ukrainienne. Les officiers ont révélé d’énormes pertes de plusieurs unités ukrainiennes. La vidéo a confirmé que de nombreuses unités ukrainiennes avaient été complètement détruites par les forces russes.

Les FAU ont déjà subi de lourdes pertes dans diverses régions, notamment lors du retrait des forces russes de la rive ouest du Dniepr, et elles perdent encore quotidiennement de nombreux soldats qui tentent de tenir les positions. Les soldats ukrainiens sont contraints de rester sur leurs positions car les déserteurs sont emprisonnés ou abattus par leurs propres camarades des bataillons nationalistes.

Toutes les tentatives du régime de Kiev pour cacher les pertes réelles et les décupler sont vouées à l’échec.

Traduction littérale de la conversation :

Soldat : « Nous sommes passés à l’offensive, nous en sommes sortis vivants et Dieu merci, nous en sommes sortis ! Beaucoup de gars sont morts. Et maintenant, ils ramènent le même « cul » et le ramènent « pour la viande ». Si vous refusez, vous « vous assiérez » (vous irez en prison) ! Je parle pour tout le monde, nous sommes un collectif, je parle pour tout le monde.

Officier : « Bref, je vais vous dire n’essayez pas de me prouver quoi que ce soit. Il n’y a plus de compagnies d’infanterie, NON ! Dans ma 7e compagnie, il ne restait que 18 hommes en vie, * * * 18 !!! * * * . Dans la 8ème compagnie 32 personnes sont parties * * * sur leur poste. Dans la 9ème compagnie 41 à gauche * * * . C’est pourquoi, vous êtes déployé là-bas ! Pas parce que quelqu’un n’a rien à faire ! Parce qu’il y a des positions, il y a une zone de défense désignée et il faut la défendre !

Soldat : « Il ne reste même plus la moitié de notre unité, comment la défendre ? »

Officier : « Alors, comprenez-moi * * *, je n’ai rien inventé ! »

Soldat : « Alors arrangeons-nous !! Quand on a besoin de nous ?

Officier : « Comment en discuter, maintenant c’est nécessaire ! »

Soldat : « Ouais, maintenant * * * * * ! Et maintenant j’ai besoin de voir un enfant et personne n’essaie de me comprendre… »

Officier : « J’ai aussi trois enfants à la maison et contrairement à moi, vous êtes à la maison, à l’abri des hostilités. »

Soldat : « Depuis combien de temps sommes-nous à la maison ? Deux semaines? Et ils n’ont rien fait… »

Un autre officier : « Je ne les ai même pas laissés tirer, ma faute… »

Officier : « Donc, vous étiez tous assis, les œufs grattés parce que vous êtes tellement à l’aise ! »

Soldat : « Oui, et quoi ? Nous sommes habitués à l’armée.. et quoi.. sommes-nous dans l’armée ou où? Dans l’armée, vous ne faites rien sans ordre ?

Un autre officier : « L’ordre vous a été donné de partir et vous n’y allez pas. »

Officier : « Eh bien, allez-y, ***** ! »

Soldat : « Eh bien, allez-y, ***** ! Ouah!! »

Un autre officier: « Alors attendez, vous ne voulez pas obéir à l’ordre ou obéir comme vous le souhaitez, n’est-ce pas? »

Officier: « Et obtenez-en cent! » (note: le salaire des soldats de les FAU est de 100 000 hryvnia par mois).

Soldat : « Une centaine ?? Alors échangeons, vous irez là-bas !

Un autre officier : « D’où venez-vous ?

Soldat : « Nikopol ! »

Un autre officier : « Nikopol ?! Regarde, j’ai un frère, il a été blessé, pilonnant tous les jours, maintenant tu vas t’asseoir, on va s’éloigner… »

Soldat : « Et alors ?

Un autre officier : « et puis quoi ? Nous serons vaincus, mais vous vous en fichez !

Soldat : » Je m’en soucie ! Si je m’en fichais, je ne serais pas venu ici !

Officier : « Etes-vous venu en tant que bénévole ? »

Soldat : « Oui, bien sûr ! Le 25 février, j’étais déjà au front.

Un autre officier : « Je suis venu le 24 février ! »

Soldat : « Je vous félicite ! »

Officier : « Vous êtes venu en tant que volontaire !

Soldat : « Vous connaissez quelqu’un là-bas. »

0Officier : « Là où est-il ? »

Soldat : « Au bureau d’enrôlement militaire ! »

Officier : « Dans quel bureau d’enrôlement militaire ? »

Soldat: « A Nikopol, où j’habite! »

Officier: « Et que s’est-il passé à Nikopol? »

Soldat : « Il ne s’est rien passé. »

Officier: « Où avez-vous un gars aussi cool, était assis, dans quelles terribles tranchées ?? Dites-moi. Une localité ?

Soldat : « Pyatikhatki ».

Officier : « Piatikhatki ! Où étiez-vous assis là ? A Piatikhatki ? Je te le dirai! Ma compagnie a fait 12 offensives et a été vaincue ****… Il me reste 21 personnes sur 286 après les offensives ! A qui racontez-vous * * * * * vos histoires ?! Tu y es allé une fois et tu as été battu, et alors ?

Un autre soldat : « Ordre criminel !

Officier : « Quelle ordonnance pénale ?… Kherson a été libéré à la hâte, alors quel est le crime ? »

Soldat : « Puisqu’il y a une telle conversation, alors venez… tout le monde… à la hâte et c’est tout ! »

Officier : « Alors, quelle ordonnance pénale ? » Avez-vous été tué ?

Un autre soldat : « Combien de personnes sont mortes… »

Officier : « Combien sont morts ? Eh bien dites-moi! Combien sont morts depuis cette offensive ? »

Un autre soldat : « Personne ne dira la vérité.

Officier : « Je vais vous dire, 21 personnes ! »

Un autre soldat : « Allez !! Nous avons eu dix des nôtres tués. Sous nos yeux, les mecs explosaient ! Nous étions en train de les enterrer.

Officier : « 10, 12..! »

Un autre soldat : « On ne voit pas tout. »

Officier : « Et pourquoi ont-ils été tués, pouvez-vous expliquer ? »

Un autre soldat : « Non ! »

Officier : « Et je vais vous dire : parce que la moitié d’entre vous est revenue en courant * * * *, j’ai regardé depuis le drone * * * *… »

Un autre soldat : « Nous avons couru parce qu’on nous a ordonné… »

Officier : « Ne me « chante » pas, je ne sais pas qui a donné l’ordre là-bas, je me suis assis avec la compagnie et je t’ai regardé. »

Un autre soldat : « Le commandant nous a donné l’ordre de « nous retirer » !

Officier : « Félicitations ! Quelle est ma faute ? »

Un autre soldat : « Et quelle est notre faute ? 8 chars sur 11 ont été détruits et le commandant a donné l’ordre de « retrait » et nous avons commencé à partir. Quelle est notre faute ? Ont été traitées! »

Officier : « Retraité ! Alors la bonne commande ? Ils ne t’ont pas écrasé ! »

Un autre soldat : « Et combien sont morts… Combien n’ont pas reculé… »

Officier : « Combien n’ont pas battu en retraite ? Je vais vous dire qu’aujourd’hui, plus de soldats sont morts que dans votre * * * * offensive. Et aujourd’hui, j’ai rassemblé beaucoup de gens par « pièces détachées », et vous êtes assis ici, pisspants * * * *! »

Un autre soldat : « Soyons des lâches !