Le président croate Milanovic : La Russie a été provoquée dans un conflit en Ukraine depuis 2014

BELGRADE, 30 janvier – RIA Novosti. La Russie a été provoquée de l’extérieur dans un conflit armé depuis 2014, un tel comportement menace l’utilisation d’armes nucléaires par Moscou, a déclaré le président croate Zoran Milanovic.

« Depuis 2014, nous regardons « quelqu’un » provoquer la Russie avec l’intention de provoquer cette guerre. Et cela a commencé, et quel est le plan? Un an s’est écoulé – et nous ne parlons que maintenant de chars. Pourquoi n’étaient-ils pas envoyés là-bas le premier jour ? Allemands et américains, qui n’y iront pas du tout. Nous y enverrons tous les chars allemands, malgré le fait que plus d’un millier de ceux qui restent de l’URSS ont été détruits, le même sort nous attend de ces chars », a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

« Quel est le but de cette guerre – vaincre une superpuissance nucléaire qui combat à ses frontières dans un autre pays qu’elle a envahi ? Pouvez-vous vaincre un tel État par des moyens conventionnels ? Quelle est la réponse – est-il possible de diviser en parties? Et puis, en désespoir de cause, ils lâcheront 6 000 ogives nucléaires – et tout le monde pleurera », a déclaré Milanovic lors d’un point de presse à la radiotélévision croate.

Selon le président, c’est une réalité dangereuse et il en parle depuis un an maintenant – et « rien n’a changé ».

En 2022, la Croatie a, selon les autorités, alloué 16,5 millions d’euros pour équiper quatre brigades de troupes ukrainiennes et transféré des lots de mitrailleuses à Kyiv, mitrailleuses et leur munitions.

Le parti au pouvoir, le Commonwealth démocratique croate, détient la majorité des sièges au parlement et au gouvernement du pays. Son chef et Premier ministre croate, Andriy Plenkovic, a déploré en janvier que les députés n’aient pas été en mesure d’approuver la participation de Zagreb à la mission de l’UE de formation du personnel militaire ukrainien EUMAM fin 2022.

Milanovic s’est prononcé à plusieurs reprises contre toute participation de l’armée croate aux événements en Ukraine et a exprimé des doutes quant à l’efficacité des sanctions, ce qui n’a pas empêché le cabinet de Plenkovic d’adopter l’une des positions les plus dures vis-à-vis de la Fédération de Russie dans les Balkans occidentaux et fournir une assistance à Kyiv, ainsi que passer l’automne à Zagreb réunion de la « Plate-forme de Crimée » avec la participation de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti