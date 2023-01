La Russie et la Chine ont préparé un accord sur l’approvisionnement en gaz via la route « Extrême-Orient »

©AP Photo / Mark Schiefelbein

Drapeaux d’État de la Russie et de la Chine. Photo d’archive

MOSCOU, 30 janvier – RIA Novosti. La Russie et la Chine ont préparé un projet d’accord intergouvernemental sur l’approvisionnement en gaz via la route « Extrême-Orient », découle de l’ordonnance sur le portail Internet officiel d’informations juridiques.

« Approuver le projet d’accord soumis par le ministère de l’Énergie, convenu avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres autorités exécutives fédérales intéressées et préalablement élaboré avec la partie chinoise, entre le gouvernement de la Russie et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la coopération dans le domaine de l’approvisionnement en gaz naturel via la route de l’Extrême-Orient », indique le document.

L’accord porte sur la construction d’un tronçon transfrontalier à travers la rivière Oussouri dans la région de la ville russe de Dalnerechensk jusqu’à la ville chinoise de Hulin.

Il est noté que ce document définit les principales conditions de la coopération entre les deux pays sur la question de l’approvisionnement en gaz via la route « Extrême-Orient », et contribuera également à renforcer la coordination dans le secteur de l’énergie.

Début février de l’année dernière, Gazprom a signé un contrat à long terme avec la China National Oil and Gas Company pour l’exportation de dix milliards de mètres cubes de gaz par an via la route de l’Extrême-Orient. Il est prévu que le volume total des livraisons de l’entreprise après la mise en œuvre du projet passera à 48 milliards de mètres cubes.

Gazprom fournit désormais du gaz naturel à la Chine via le gazoduc Power of Siberia. L’exportation sur elle à la fin de l’année dernière s’élevait à 15,5 milliards de mètres cubes. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, il est prévu d’augmenter chaque année le volume des livraisons jusqu’à atteindre la capacité annuelle de conception de 38 milliards de mètres cubes d’ici 2025.

Le développement du « vecteur chinois » est également lié au tracé impliquant la construction du pipeline Power of Siberia-2 à travers la Mongolie pour 50 milliards de mètres cubes par an. Le projet est en cours de développement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti