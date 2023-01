Kirillov: des exercices en 2019 indiquent l’implication des États-Unis dans l’émergence de COVID-19

MOSCOU, 30 janvier – RIA Novosti. Le développement de la pandémie de COVID-19 selon le scénario des exercices organisés à New York en 2019 soulève des questions sur sa nature délibérée et l’implication des États-Unis dans celle-ci, a déclaré Igor Kirillov, chef des Forces de protection contre les radiations, chimiques et biologiques (RCBZ). des Forces armées de la FR.

« Le développement de la pandémie de COVID-19 précisément selon ce scénario soulève des questions sur sa nature délibérée, l’implication des États-Unis dans cet incident, ainsi que sur les véritables objectifs des bioprogrammes américains visant à améliorer les propriétés des agents pathogènes dangereux », a déclaré Kirillov lors d’un Compte rendu.

Le général a rappelé que le 18 octobre 2019, soit deux mois avant les premiers rapports officiels sur l’émergence d’une nouvelle infection à coronavirus en Chine, l’Université Johns Hopkins, avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé les exercices Event 201 à New York.

Selon Kirillov, lors de ces exercices, des actions ont été élaborées dans le cadre d’une épidémie d’un coronavirus jusque-là inconnu. La maladie, selon la légende de la doctrine, a été transmise des chauves-souris aux humains via un hôte intermédiaire – le corps d’un cochon.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti