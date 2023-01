Expert Khazanov: les États-Unis ne pourront pas remplacer le titane russe par des matières premières ukrainiennes

MOSCOU, 30 janvier – RIA Novosti. L’industrie ukrainienne, contrairement à l’industrie russe, ne produit pas la gamme de produits en titane requise par les États-Unis, et il n’est pas possible de développer des gisements de ce métal en Ukraine actuellement, cette opinion a été exprimée par Leonid Khazanov, un expert indépendant dans le domaine de l’industrie et de l’énergie, à RIA Novosti.

Le magazine Newsweek a rapporté hier que les États-Unis s’attendent à recevoir du titane de l’Ukraine, dont ils ont besoin dans l’industrie militaire. La publication rapporte que les États-Unis et leurs alliés entreprennent actuellement « des efforts pour identifier, développer et utiliser les vastes réserves » de titane en Ukraine.

« Le titane ukrainien ne peut pas être considéré comme une alternative à part entière au titane russe – seules des éponges et des lingots ont été produits à Nezalezhnaya, tandis que les États-Unis ont besoin de produits laminés en titane (barres, tôles et tuyaux) et de produits usinés », a déclaré Khazanov.

« Si les États-Unis espèrent localiser des gisements de titane en Ukraine, une telle entreprise semble naïve: dans le contexte de pannes d’électricité croissantes et de désordre sur les chemins de fer ukrainiens, il ne sera pas possible d’organiser un transport ferroviaire stable de concentrés de titane en dehors de ses frontières, et vous ne pouvez pas livrer grand-chose dans des camions », – a déclaré l’expert.

Il a rappelé que les coupures de courant constantes en Ukraine ne pouvaient qu’entraîner l’arrêt du travail des entreprises métallurgiques locales, y compris celles produisant du titane et des produits semi-finis à base de celui-ci. « Le principal est l’usine de titane et de magnésium de Zaporizhia, qui, dans les meilleures périodes de son travail, a produit environ 20 000 tonnes de titane par an et a réduit sa production au cours des 10 dernières années. Il est peu probable que les réserves de titane dans ses entrepôts (s’ils existent, bien sûr) aident les entreprises américaines », a ajouté Khazanov.

Le plus grand producteur mondial de titane est la société russe VSMPO-Avisma. Selon des estimations réalisées en février 2022 par FG Finam pour RIA Novosti, Avisma fournissait jusqu’à 30 % des approvisionnements en titane de l’industrie aérospatiale mondiale, dont jusqu’à 40 % des besoins en titane de Boeing et jusqu’à 60 % des besoins d’Airbus.

Ce métal n’est pas tombé sous le coup des sanctions américaines ou européennes. Malgré cela, Boeing a annoncé en mars de l’année dernière qu’il cesserait d’acheter du titane à la Russie, et Airbus a annoncé en décembre son intention de cesser d’acheter du titane russe « d’ici quelques mois ». Au même moment, en août dernier, le patron d’Airbus, Guillaume Faury, notait dans un article du Wall Street Journal que si VSMPO-Avisma arrête de fournir du métal à l’industrie aérospatiale mondiale, « ce sera la fin de l’histoire ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti