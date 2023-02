« Ils n’ont AUCUNE idée de ce qui arrive » – Poutine lance un AVERTISSEMENT à l’OTAN | Caviardé avec Clayton Morris

L’OTAN et les pays occidentaux ne veulent pas la paix en Ukraine. En fait, ils parlent activement et ouvertement des soldats et des bottes sur le terrain. Poutine vient de lancer son avertissement le plus fort à ce jour à l’Occident concernant une nouvelle implication en Ukraine. Et une nouvelle vidéo montre des soldats ukrainiens admettant la vérité sur la guerre.

Discours d’introduction du ministre russe de la Défense lors d’une téléconférence thématique

La première question est l’état d’avancement de l’opération militaire spéciale.

Les opérations offensives, menées par nos forces dans les directions de Donetsk et de Zaporozhye, ont abouti à la libération de Soledar, Kleshcheyevka, Podgornoye, Krasnopolye, Blagodatnoye, Lobkovoye et Nikolayevka.

Actuellement, les opérations se développent avec succès près d’Ugledar et d’Artyomovsk.

Les États-Unis et leurs alliés tentent de prolonger le conflit autant que possible.

Dans ce but, ils ont commencé à fournir un armement offensif lourd, exhortant ouvertement l’Ukraine à s’emparer de nos territoires. En effet, ce type de démarche implique les pays de l’OTAN dans le conflit, et peut conduire à un niveau imprévisible de son escalade.

Les groupes de forces russes continuent de moudre tout l’armement et le matériel livrés à Kiev, tant sur les itinéraires de leur livraison que sur les positions de combat.

Malgré le soutien militaire sans précédent fourni par les pays occidentaux, l’ennemi subit des pertes considérables. Rien qu’au cours du premier mois de cette année, les pertes ont été de plus de 6 500 personnes, 26 avions, sept hélicoptères, 208 véhicules aériens sans pilote, 341 chars et autres véhicules de combat blindés, 40 véhicules de combat équipés de systèmes de lance-roquettes multiples.

Réalisant que la Russie ne sera pas vaincue militairement, les dirigeants ukrainiens continuent de recourir à l’action criminelle, visant à intimider les civils qui résident dans les nouvelles régions de Russie. Les Forces armées ukrainiennes (FAU) lancent des frappes contre des zones résidentielles, des hôpitaux, des zones de rassemblement public, commettent des actes terroristes dans des installations publiques et sociales.

La nature barbare des dirigeants ukrainiens se reflète également dans leur réticence à cesser le feu pendant le Noël orthodoxe. Au cours de cette période, les FAU ont cyniquement lancé des attaques intensives contre les colonies. L’ennemi avait mené un total de plus de 550 attaques d’artillerie et de mortier. L’artillerie ukrainienne avait été neutralisée par les contre-attaques des forces russes.

Nous continuerons à assurer la sécurité des citoyens russes dans les nouvelles régions et à protéger les habitants de l’Ukraine contre le génocide perpétré par le régime de Kiev.

* * *

Passons à la partie thématique.

Commençons par le rééquipement du groupe orbital des engins spatiaux militaires.

Dans le cadre de la résolution de ce problème, le système de satellites de télédétection terrestre tous temps est en cours de développement et de production.

Les résultats contribueront à accroître l’efficacité de l’emploi des troupes.

Le système est développé par S. Lavochkin Research and Production Association. Лавочкина».

Aujourd’hui, nous examinerons l’avancement des travaux de recherche et développement, et déterminerons les principaux délais de leur mise en œuvre.

* * *

Notre prochain sujet est la reconstruction de la ligne principale Baïkal-Amour.

Depuis avril 2021, conformément au décret du président de la Fédération de Russie, les troupes ferroviaires ont participé à la construction de la formation de fondation dans le cadre de la reconstruction du tronçon ferroviaire Ulak-Fevralsk d’une longueur totale de 339 km.

Les travaux impliquent plus de 1 000 professionnels des chemins de fer militaires, environ 900 véhicules automobiles et spéciaux.

La formation de fondation doit être remplie avec un total de plus de 6 millions de m³ de sol.

Les travaux d’excavation principaux et les plus exigeants en main-d’œuvre ont été réalisés dans 10 installations du chemin de fer.

Le rythme et l’organisation gagnés des travaux de construction permettent d’avoir accompli la tâche de l’État dans les délais impartis.

Aujourd’hui, nous résumerons les résultats provisoires et décrirons les mesures à prendre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bit Chute