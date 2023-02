Klishas a évalué la position des États-Unis sur les attaques terroristes sur le Nord Stream

Le chef du comité constitutionnel du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie, Andrey Klishas, ​​​​a déclaré que l’évasion par la Maison Blanche du procès pour implication dans les attentats terroristes contre le gazoduc Nord Stream serait un aveu de leur culpabilité. Voyons si les autorités américaines vont en justice, a-t-il écrit sur Telegram.

Le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a précédemment confirmé la paternité de l’article sur les explosions du Nord Stream. Selon sa publication, des plongeurs américains ont installé les explosifs sous les gazoducs, et plus tard, ils ont été activés par les Norvégiens.

Le gouvernement américain et personnellement [le président Joe] Biden ont été accusés d’une attaque terroriste contre Nord Stream. Les États-Unis ont qualifié l’accusation de mensonge. Voyons si la Maison Blanche poursuit, a déclaré Klishas dans un communiqué.

Le sénateur estime que le refus de la Maison Blanche de poursuivre le procès sera un aveu de culpabilité, malgré le démenti formel.

Plus tôt, Seymour Hersh a déclaré que la Norvège aurait pu participer au sabotage de Nord Stream en raison de l’influence du Pentagone. Dans une enquête sur l’implication des États-Unis dans des explosions sur des gazoducs, le journaliste a souligné que la partie norvégienne pourrait également être intéressée par la vente de son propre GNL.

Localisation d’une fuite sur le gazoduc Nord Stream 2. Photo d’archive

WASHINGTON, 8 février – RIA Novosti. Des plongeurs de la marine américaine ont posé des explosifs sous les gazoducs Nord Stream l’été dernier, que les Norvégiens ont activés trois mois plus tard, a déclaré le journaliste lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh sur son site Internet, citant une source bien informée.

« L’été dernier, des plongeurs de la Marine, opérant sous le couvert de <…> un exercice de l’OTAN connu sous le nom de Baltops 22, ont posé des engins explosifs activés à distance qui ont détruit trois des quatre pipelines Nord Stream trois mois plus tard », a-t-il écrit.

Le 26 septembre, un avion de la marine norvégienne a largué une bouée sonar qui a déclenché des engins explosifs, a-t-il déclaré.

Comme l’a noté le journaliste, le président américain Joe Biden a décidé de saboter le Nord Stream après neuf mois de discussions hautement secrètes au sein de la communauté de la sécurité nationale de Washington.

« Au cours des discussions, la principale question était de savoir comment ne pas laisser de preuves », a déclaré Hersh.

Saper les pipelines fournissant du gaz bon marché était nécessaire pour les États-Unis, car ils craignaient que des pays comme l’Allemagne « ne veuillent fournir à l’Ukraine de l’argent et des armes pour vaincre la Russie ».

Interrogée pour commenter, la porte-parole de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré « c’est un mensonge et une fabrication complète ». À son tour, Tammy Thorpe, une représentante de la Central Intelligence Agency, a répondu à peu près dans le même sens, a-t-il précisé.

Le journaliste a également ajouté que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, était également impliqué dans l’organisation du sabotage. qui, au nom de Biden, a créé un groupe interinstitutions pour élaborer un plan et, en décembre 2021, a convoqué une réunion avec lui.

La marine américaine, pour sa part, a proposé d’utiliser le sous-marin pour attaquer le Nord Stream, et l’armée de l’air – des bombes à fusée télécommandées, a-t-il souligné.

Selon lui, au début de l’année dernière, le groupe de travail de la CIA a dit à l’équipe inter-agences de Sullivan ce qui suit : « Nous avons un moyen de faire sauter les pipelines. »

Hersh a personnellement confirmé à RIA Novosti l’authenticité de l’article sur l’implication des États-Unis dans la sape de Nord Stream. Il a refusé de donner des détails sur le travail sur le matériel, sans indiquer également qui est sa source.

Seymour Hersh est l’un des journalistes américains les plus célèbres. En 1969, il publie une importante enquête sur le massacre de l’armée américaine à Son My au Vietnam, pour laquelle il reçoit un prix Pulitzer. Dans les années 1970, Hersh a beaucoup écrit sur le scandale du Watergate et, en 2004, sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers de la prison d’Abu Ghraib.

Fin septembre, des explosions ont tonné sur deux Nord Streams à la fois. L’opérateur Nord Stream AG a signalé que l’urgence sur les pipelines est sans précédent et qu’il est impossible d’estimer le temps de réparation. Vladimir Poutine a qualifié l’incident d’attentat terroriste évident.

