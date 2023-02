Emplacements des groupes aéronavals américains – 7 février 2023

Il s’agit de la dernière mise à jour du programme ‘U.S. Série exclusive Carrier Strike Groups Locations Map’ montrant les emplacements approximatifs des groupes aéronavals américains. SouthFront: Analysis & Intelligence suit les emplacements des porte-avions américains à l’aide des informations open source disponibles. Aucune information classifiée n’a été utilisée dans la production de la carte.

Carrier Strike Group (CSG) est une formation opérationnelle de la marine américaine. Il est centré sur un porte-avions et une escadre aérienne de 65 à 70 appareils. Il est composé d’environ 7 500 hommes, d’un porte-avions, d’au moins un croiseur, d’un escadron de destroyers d’au moins deux destroyers et/ou de frégates. Un groupe aéronaval comprend également, à l’occasion, des sous-marins, des navires logistiques attachés et un navire de ravitaillement. Les groupes aéronavals constituent un élément principal de la projection de puissance américaine sur les océans du monde.

L’Ukraine a perdu 6 500 militaires le mois dernier, selon le ministre russe de la Défense

Le 7 février, le ministre russe de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou, a tenu une conférence téléphonique avec les dirigeants des forces armées de la Fédération de Russie.

Dans son discours, le général de l’armée russe a révélé que les pertes de l’armée ukrainienne en janvier s’élevaient à plus de 6,5 mille militaires.

Malgré l’assistance militaire des pays occidentaux aux FAU, l’armée russe inflige de lourdes pertes à l’armée ukrainienne. Quant au matériel militaire, rien qu’en janvier 2023, les FAU ont perdu :

26 avions de guerre,

7 hélicoptères,

208 drones,

341 chars et autres véhicules blindés de combat,

40 véhicules de combat de lance-roquettes multiples.

Le chef du département militaire russe a noté que les États-Unis et leurs alliés tentent de prolonger le conflit en Ukraine.

« Pour ce faire, ils ont commencé à fournir des armes offensives lourdes, appelant ouvertement l’Ukraine à s’emparer de nos territoires. En fait, de telles mesures impliquent des pays de l’OTAN dans le conflit et peuvent conduire à un niveau d’escalade imprévisible », a déclaré le ministre russe de la Défense.

À leur tour, les forces russes continuent de broyer toutes les armes et équipements fournis à Kiev à la fois sur ses routes de livraison et dans les positions de combat.

« Réalisant qu’il ne sera pas possible de vaincre la Russie par des moyens militaires, les dirigeants ukrainiens continuent de recourir à des actions criminelles pour intimider les citoyens des nouvelles régions russes. Les forces armées ukrainiennes frappent des zones résidentielles, des hôpitaux, des lieux de rassemblement de civils, commettent des actes terroristes visant des installations étatiques et sociales », a déclaré Shoigu.

Le ministre a rappelé que la partie ukrainienne a refusé de cesser le feu pendant le Noël orthodoxe et que l’armée ukrainienne a mené d’intenses bombardements pendant les vacances. Au total, les FAU ont tiré plus de 550 obus d’artillerie et de mortier. L’artillerie ukrainienne a été supprimée par le feu de retour des troupes russes.

Le ministre russe a confirmé qu’en janvier 2023, à la suite des actions offensives des troupes russes dans les directions de Donetsk et Zaporozhye, les colonies de Soledar, Kleshcheyevka, Podgornoye, Krasnopolye, Blagodatnoye, Lobkovoye et Nikolaevka ont été libérées. Actuellement, les opérations militaires se développent avec succès dans les régions d’Ugledar et d’Artemovsk (également connue sous le nom de Bakhmut).

