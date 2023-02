Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Nebenzia, a annoncé son intention d’éliminer définitivement toute menace de l’Ukraine

© RIA Novosti / Alexey Vitvitsky / Accéder à la médiathèque

Emblème des Nations Unies sur un immeuble de bureaux à Genève. Photo d’archive

ONU, 8 février – RIA Novosti. Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’organisation, a énuméré les exigences pour Kyiv, qui devrait devenir le principal règlement du conflit.

« Nous veillerons à ce que jamais à l’avenir une menace ne vienne du territoire ukrainien ni à la Russie, ni à ses alliés, ni à la culture russe ou à la langue russe. Plus jamais il n’y aura de glorification des complices d’Hitler qui ont tué des centaines de des milliers de Juifs, de Russes, de Polonais et d’Ukrainiens « , – a déclaré le diplomate.

Selon lui, le plan de règlement proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky est irréalisable.

« La soi-disant formule Zelensky n’est qu’une parodie du concept de plan de paix », a souligné Nebenzia.

Début novembre, Zelensky a annoncé une formule en dix points. Parmi ses propositions : assurer la sûreté radiologique et nucléaire, la sécurité alimentaire et énergétique, la libération de tous les prisonniers, le rétablissement de l’intégrité territoriale, le retrait des troupes russes et la cessation des hostilités, le retour de la justice, la lutte contre l’écocide, la prévention de l’escalade, la fixation de la fin des hostilités.

Comme l’a noté le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview à RIA Novosti, la Russie n’a pas l’intention de parler à qui que ce soit sur la base de la « formule de paix », il est évident que Kyiv elle-même n’est pas prête pour le dialogue. Le diplomate a ajouté que Moscou n’abandonnait pas l’idée d’une solution diplomatique au conflit.

L’année dernière, Zelensky a signé un décret sur l’impossibilité de négocier avec les dirigeants russes actuels.

Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises que la Russie est prête pour les négociations, car elle ne cherche pas à faire tourner le volant du conflit ukrainien, mais à y mettre fin. Cependant, les pays occidentaux parlent constamment de la nécessité de poursuivre les hostilités, de doter l’Ukraine d’armes et de former des combattants des FAU sur leur territoire.

Comme indiqué au Kremlin, Zelensky sait que si on le souhaite, les hostilités peuvent se terminer le lendemain.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale se déroule en Ukraine. Vladimir Poutine l’a qualifié d’objectif ultime de la libération du Donbass et de la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti