Le bilan du séisme en Turquie s’élève à 17 674 morts

ISTANBUL, 9 février – RIA Novosti. Le nombre de victimes du tremblement de terre en Turquie est passé à 17 674 et plus de 72 000 personnes ont été blessées, a déclaré le vice-président Fuat Oktay lors d’un briefing dans la province de Kahramanmaras.

« Pour le moment, nous avons 17 674 morts, 72 879 blessés », a déclaré Oktay.

Selon lui, au cours des dernières 24 heures, 121 personnes ont été tirées vivantes des décombres. Désormais, a ajouté le vice-président, plus de 29 000 sauveteurs continuent de faire ce travail.

Il a également confirmé que l’approvisionnement en gaz et en électricité a été rétabli dans les provinces touchées, mais dans certains endroits, ils ne sont pas disponibles en raison de mesures de précaution.

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 s’est produit dans la province turque de Kahramanmaras tôt le matin du 6 février. Selon le chef de l’Etat, il est devenu le plus fort depuis 1939. Plus tard, les experts ont enregistré trois douzaines de répliques et, au milieu de la journée, un nouveau tremblement de terre puissant. Des secousses ont été ressenties dans le centre du pays dans les jours suivants.

La Turquie a décrété sept jours de deuil national et l’état d’urgence a été décrété dans dix provinces touchées par la catastrophe pendant trois mois.

Le tremblement de terre a également touché la Syrie – les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous. Selon les dernières données du ministère local de la Santé, 1 347 personnes sont mortes et plus de 2 000 ont été blessées.

