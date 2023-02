Génocide organisé dans le monde entier ? ! Tuerie colossale de poissons d’Amérique du Sud : des centaines de milliers de poissons morts supplémentaires !

Le journaliste Hersh a accusé les médias et les autorités américaines de dissimuler des données sur l’affaiblissement du Nord Stream

© Photo : Kustbevakningen (Garde côtière suédoise)

Localisation d’une fuite sur le gazoduc Nord Stream 2. Photo d’archive

MOSCOU, 15 février – RIA Novosti. Le journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, a critiqué les principaux médias américains pour avoir ignoré son enquête sur les explosions du Nord Stream.

« Le New York Times a publié tout ce que j’écrivais, la plupart sinon la totalité, en première page lorsque je travaillais pour le journal en tant que journaliste d’investigation de 1972 à 1979. Le Washington Post a suivi ma carrière d’opposition loyale et a publié un long rapport sur moi il y a plus de 20 ans. Aucun d’entre eux n’a écrit un mot sur l’histoire du pipeline, n’a même pas cité le démenti de la Maison Blanche à mon histoire », a-t-il écrit sur son blog sur la plateforme Substack.

Hersh s’est plaint d’avoir déjà été confronté au refus des médias d’imprimer ses documents, ainsi qu’aux critiques et aux insultes des autorités. Il a noté qu’il écrivait depuis longtemps des articles basés sur des informations provenant de sources anonymes, envers lesquelles les médias font généralement preuve d’une « attitude naturelle ». Le journaliste a rappelé que les magazines Life et Look avaient refusé de publier des informations sur les crimes de l’armée américaine au Vietnam et que seules cinq éditions en cinq semaines l’avaient imprimé en 1969. Cependant, tout au long de sa carrière, ses autres histoires sont apparues dans les médias grand public, contrairement à celle-ci.

« Malheureusement, rien n’a changé. Regardez l’attitude dédaigneuse apparemment habituelle d’un haut responsable du département d’État lorsqu’un journaliste insistant lui a posé quelques questions sur les pipelines », a-t-il ajouté.

Fin septembre de l’année dernière, des explosions se sont produites simultanément sur deux gazoducs russes d’exportation vers l’Europe. Vladimir Poutine l’a qualifié « d’acte manifeste de terrorisme », les autorités allemandes, danoises et suédoises n’excluant pas un sabotage ciblé. L’opérateur de Nord Stream, Nord Stream AG, a signalé des dommages sans précédent à l’infrastructure et a noté qu’il était impossible d’estimer le délai de réparation.

En février, Hersh a publié un article sur son enquête sur l’accident. Sa publication indique que lors des exercices de l’OTAN Baltops à l’été 2022, des plongeurs américains ont installé des explosifs sous les Nord Streams, que les Norvégiens ont activés trois mois plus tard. Le président américain Joe Biden a décidé de saboter Nord Stream après plus de neuf mois de discussions secrètes avec l’équipe de sécurité nationale, a déclaré Hersh. Plus tard, le Pentagone a déclaré à RIA Novosti que les États-Unis n’avaient rien à voir avec l’explosion des gazoducs russes l’année dernière. La Maison Blanche a fait une déclaration similaire.

Les arguments de Hersh n’ont pas reçu une large couverture dans la presse occidentale. En particulier, une semaine après la publication de l’article, de grands médias américains tels que le New York Times et le Washington Post n’ont rien écrit à ce sujet. De plus, les médias britanniques, tels que le Financial Times et The Guardian, n’ont pas non plus couvert l’enquête.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt qu’il était surpris par le manque d’attention aux documents de Hersh. Selon lui, il s’agit peut-être d’une publication quelque peu controversée, mais très sérieuse et importante, qui devrait provoquer une accélération de l’enquête internationale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti