L’armée russe continue de traquer les nouveaux obusiers automoteurs M109 de 155 mm des forces de Kiev avec des munitions qui traînent.

Les 14 et 15 février, des vidéos documentant des frappes sur deux obusiers ukrainiens M109 dans la zone militaire spéciale ont fait surface en ligne. Le premier obusier a été ciblé avec une munition vagabonde KUB-BLA, tandis que le second a été ciblé avec le Lancet plus performant.

Le KUB-BLA et le Lancet ont tous deux été développés par le ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov.

Le KUB-BLA, qui est équipé d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS, a une autonomie de 30 minutes. D’autre part, la version de base du Lancet a une autonomie allant jusqu’à 40 minutes. La munition vagabonde est également équipée d’un système de ciblage électro-optique.

Les forces de Kiev ont reçu au moins 50 obusiers de type M109 de ses alliés depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

En mai 2022, la Norvège a fait don de 22 M109A3GN à l’Ukraine. En juin, le Royaume-Uni a acheté 22 anciens M109A4 belges et les a ensuite fournis aux forces de Kiev. Plus tard en août, la Lettonie a fourni six M109A5Ö. Les anciennes versions A1-A4 du M109 ont une portée maximale de 18 kilomètres avec des cartouches régulières, tandis que les nouvelles versions A5-A7 ont une portée de tir de plus de 21 kilomètres avec des cartouches régulières et peuvent tirer des cartouches à guidage de précision M982 Excalibur avec un portée de 40 kilomètres. L’obusier a une cadence de tir d’un coup par minute.

D’autres obusiers de type M109 seront livrés à l’Ukraine dans un proche avenir. Au début de janvier, les États-Unis se sont engagés à fournir aux forces de Kiev 18 exemplaires de la dernière version de l’obusier, le M109A6 Paladin.

Bon nombre des nouveaux obusiers ukrainiens de type M109 ont déjà été endommagés ou détruits par l’armée russe, principalement avec des munitions qui traînent.

