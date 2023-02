Alliance militaire de l’Est

Le 20 février, un IL-76TD de l’armée de l’air iranienne a volé de Téhéran à Moscou lors d’une visite régulière. Au cours des 10 derniers jours, il s’agit de la 4e visite de cet avion-cargo dans la capitale russe. Plus tôt, un autre transporteur iranien, un Boeing-747 de Saha Airlines, s’est envolé pour la Russie.

La cargaison à bord de l’avion iranien reste secrète. Cependant, le trafic d’avions-cargos de l’armée de l’air iranienne à destination de Moscou n’a augmenté que récemment.

Le niveau de coopération entre Téhéran et Moscou se développe dans divers domaines, y compris dans le domaine militaire.

Les drones Geran-2, qui sont considérés comme renommés systèmes iraniens Shahed-136, ont déjà prouvé leur grande efficacité sur le champ de bataille lors des combats en Ukraine.

L’Iran lui-même nie le lien entre Geran et Shahed. Bien que, selon certains rapports, la Russie ait acheté environ 2 600 drones.

Plus tôt le 12 février, The Guardian a rapporté, citant ses sources, que depuis novembre 2022, l’Iran aurait livré 18 drones d’attaque de nouveau type à la Russie. Ils comprendraient 12 Shahed-129 et Shahed-191, ainsi que 6 Mohajer-6. La plupart des drones auraient été transférés à travers la mer Caspienne, où ils ont été rechargés des navires iraniens vers les navires russes.

Cependant, jusqu’à présent, le rapport n’a pas encore été confirmé.

Il y a quelques mois, Moscou et Téhéran sont parvenus à un accord sur l’échange de technologies pour la production de diverses armes et équipements militaires. Ainsi, le complexe militaro-industriel russe a eu accès au développement d’analogues des drones iraniens.

En échange, l’industrie iranienne a reçu les technologies russes qui l’intéressaient. Selon les médias occidentaux, il s’agit notamment d’hélicoptères et de systèmes de missiles anti-aériens. Il a également été signalé que 24 chasseurs Su-35, auparavant destinés à l’armée de l’air égyptienne, seraient livrés à l’Iran.

Moscou et Téhéran continuent d’échanger leur expérience et leurs technologies dans la production de bombes et de missiles de haute précision pour les drones et les avions d’assaut.

La Russie a également signé un accord pour acheter plus de 100 000 pièces d’artillerie et de mortier à l’Iran, qui dispose d’importants stocks de cartouches de 122 mm pour obusiers D-30 et BM-21 Grad MLRS. Il y a des négociations actives sur la fourniture d’obus d’artillerie de 152 mm.

Une coopération mutuellement bénéfique a permis aux militaires russes et iraniens d’accéder aux technologies nécessaires au milieu des sanctions occidentales imposées aux secteurs militaires des deux pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front