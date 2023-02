Poutine suspend le nouveau traité nucléaire START et met les missiles en état de préparation au combat

Changement inévitable. Ce à quoi Poutine a exhorté les Russes à se préparer

MOSCOU, 21 février – RIA Novosti, Mikhail Katkov, Andrey Kots. Le président a adressé un message à l’Assemblée fédérale – le premier depuis le début d’une opération militaire spéciale en Ukraine. Le chef de l’Etat a évoqué les défis actuels et les victoires futures pour lesquelles le pays doit vivre et travailler, évoqué les mutations de l’économie et la menace d’un conflit nucléaire. Les thèses les plus importantes sont dans le matériel de RIA Novosti.

https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2023_02_21_recording_r4m0hogn.1ms.mp4 Source: Ria Novosti

Sur le retrait du traité START

Peut-être la chose la plus importante à l’ordre du jour international, a annoncé Vladimir Poutine à la toute fin d’un discours de près de deux heures. La Russie suspend sa participation au Traité sur la réduction des armements stratégiques (START). Il s’agit du dernier accord encore en vigueur entre Moscou et Washington dans le domaine de la sécurité mondiale.

© RIA Novosti / POOL / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

Le président a expliqué : L’Occident utilise le traité pour tenter d’affaiblir la Russie. Et il a rappelé qu’il y a quelques semaines, l’OTAN a exigé que ses spécialistes soient autorisés à pénétrer dans les installations nucléaires russes.

« Eh bien, je ne sais même pas comment appeler ça, c’est une sorte de théâtre de l’absurdité, a-t-il ajouté. Nous savons que l’Occident est directement impliqué dans les tentatives du régime de Kiev de frapper nos bases aériennes stratégiques. Les drones utilisés pour cela ont été équipés et modernisés avec l’aide de spécialistes de l’OTAN. Et maintenant, ils veulent également inspecter nos installations de défense. Dans les conditions actuelles de la confrontation d’aujourd’hui, cela ressemble à une sorte d’absurdité. C’est soit le comble de l’hypocrisie, le cynisme ou le comble de la bêtise… On ne peut pas les appeler des cons, ce sont quand même des gens pas bêtes : ils veulent nous infliger une défaite stratégique et grimper sur nos installations nucléaires.

© RIA Novosti / Dmitri Astakhov / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

Le chef de l’Etat a noté que l’alliance avait de facto déposé une demande d’adhésion au DNSV. Une telle formulation de la question est attendue depuis longtemps, puisque non seulement les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne et la France possèdent des armes nucléaires. « Et leurs missiles sont également dirigés contre nous, contre la Russie », a souligné le président.

Dans le même temps, Moscou dispose d’informations selon lesquelles « certaines personnalités à Washington » envisagent des essais nucléaires. Cela est dû au développement aux États-Unis de nouveaux types de munitions.

« Dans cette situation, le ministère russe de la Défense et Rosatom doivent s’assurer qu’ils sont prêts à tester les armes nucléaires russes. Bien sûr, nous ne serons pas les premiers à le faire, mais si les États-Unis procèdent à un test, alors nous sera. »

A propos des raisons de l’opération spéciale

Le monde entier traverse des changements drastiques et inévitables. Ils ont commencé avec une opération spéciale qui se déroule sur les « terres historiques » de la Russie et dans l’intérêt de sa sécurité. Pendant longtemps, Moscou a tenté d’éviter une telle évolution des événements, c’est pourquoi elle a participé aux négociations sur un règlement pacifique du conflit dans le Donbass.

Malheureusement, les pays occidentaux n’étaient pas intéressés par cela. Ils ont fermé les yeux sur l’anarchie des autorités ukrainiennes, y compris la formation de bataillons nationalistes. C’est arrivé au point que Kiev a pensé aux armes nucléaires, a rappelé le président.

© RIA Novosti / PISCINE / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

En février dernier, l’Ukraine s’apprêtait à attaquer le Donbass, mais les États-Unis et l’Union européenne ont fait comme si de rien n’était. La Russie a été forcée d’utiliser la force pour arrêter l’agression ukrainienne. Et le prochain objectif de Kiev devait être la Crimée.

Les Américains et les Européens ont déjà dépensé 150 milliards de dollars pour l’armement de l’Ukraine et 60 milliards de dollars pour l’aide aux pays les plus pauvres.« Est-ce que ce sont des valeurs occidentales ? a demandé rhétoriquement le chef de l’Etat.

À propos du soutien des participants du NOM (NWO)

Vladimir Poutine a souligné que le développement ultérieur des forces armées russes devrait être basé sur l’expérience acquise dans le NMD. Cette connaissance est inestimable et ne doit pas être gaspillée. Et les soldats et officiers qui se sont distingués dans les opérations de combat doivent avoir toutes les opportunités de croissance dans leur service.

© RIA Novosti / PISCINE / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

« Les officiers et les sergents qui se sont révélés être des commandants compétents, modernes et décisifs – ils sont nombreux, seront promus à des postes supérieurs en priorité, envoyés dans des universités militaires, des académies et serviront de puissante réserve de personnel pour les forces armées », a noté le président. « Et, bien sûr, ils doivent être demandés dans la population civile, dans le gouvernement à tous les niveaux. Les gens doivent comprendre que la patrie apprécie leur contribution à la défense de la patrie.

Le chef de l’Etat s’est surtout attaché à soutenir les militaires de la zone NVO, ainsi que leurs familles. Il a demandé de créer un fonds d’État spécial pour fournir une assistance ciblée à tous les participants à l’opération spéciale. Pour chaque famille du défunt, pour chaque vétéran du NMD, un coordinateur personnel sera désigné. En outre, les combattants se verront garantir des vacances de deux semaines tous les six mois, hors temps de déplacement.

À propos de « l’anti-Russie »

L’Occident n’a ni honnêteté ni décence, le dirigeant russe en est sûr. « Au fil des longs siècles de colonialisme, ils se sont habitués à cracher sur le monde entier. En même temps, les élites occidentales ont trompé jusqu’à leurs propres concitoyens », a-t-il précisé. La Russie, au contraire, considère comme une erreur la division en pays civilisés et tout le reste. Nous avons besoin d’un système de sécurité égal et indivisible.

A l’Ouest, les problèmes internes s’aggravent, que les autorités locales sont incapables de résoudre. Afin de détourner l’attention de leurs concitoyens, ils ont forcé en 2014 le projet « anti-Russie » en Ukraine. En conséquence, l’armée ukrainienne est aujourd’hui composée de bataillons nationalistes portant les noms et symboles des unités fascistes de la Seconde Guerre mondiale.

Mais la Russie n’est pas en guerre avec le peuple ukrainien. L’ennemi est le régime de Kiev, une marionnette de l’Occident. Et les Ukrainiens se sont avérés n’être que du matériel de consommation pour les ennemis de Moscou.

Sur la restauration du Donbass

Le président a remercié séparément ceux qui travaillent sur les fronts et à l’arrière de l’opération militaire spéciale – officiers de l’armée et de la marine, garde nationale, services spéciaux, volontaires, médecins, enseignants, ouvriers et ingénieurs, prêtres militaires.

« Mots spéciaux aux habitants des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson, a souligné Poutine. Vous-même, chers amis, vous avez vous-même déterminé votre avenir lors de référendums, fait un choix ferme, malgré les menaces et la terreur -Nazis, dans des conditions où il y avait des opérations militaires très proches, mais il n’y avait et n’est rien de plus fort que votre détermination à être avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà commencé et continuerons à construire un programme à grande échelle pour le social -la restauration économique et le développement de ces nouveaux sujets de la Fédération. pour relancer les entreprises et les emplois, les ports de la mer d’Azov, redevenue une mer intérieure de la Russie, pour construire de nouvelles routes modernes, comme nous fait en Crimée, qui dispose désormais d’une connexion terrestre fiable avec toute la Russie. Nous mettrons certainement en œuvre tous ces plans avec des efforts conjoints.

Le chef de l’Etat a rappelé que les régions apportent un soutien direct aux républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, aux régions de Zaporijia et de Kherson. Les villes et villages détruits sont reconstruits par tout le pays.

À propos des traîtres nationaux

Les États-Unis et l’Union européenne tentent de diviser la société russe. Ils parient sur les traîtres nationaux. Toutes ces personnes seront tenues responsables en vertu de la loi. « Mais nous ne ferons pas de chasse aux sorcières. Laissons ceux qui ont abandonné leur patrie vivre avec eux-mêmes, l’essentiel est que nous ayons donné à cela une évaluation morale », a déclaré le président. Pour lui, l’essentiel est que la majorité des Russes aient fait preuve de patriotisme.

Dans le même temps, Poutine a proposé de réviser la législation pénale sur les crimes économiques, mais la lutte contre les sociétés offshore ne s’arrêtera pas. Le principe de base est le travail des entreprises nationales dans la juridiction russe.

© RIA Novosti / PISCINE / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

À propos des sanctions

L’Occident essaie de ruiner l’économie du pays pour faire souffrir les Russes, mais en conséquence, il souffre lui-même, Poutine en est sûr. En Europe et aux États-Unis, les prix et le chômage augmentent et la crise énergétique s’intensifie. Et l’économie russe s’est avérée beaucoup plus forte que ne l’avaient prévu les détracteurs.

© RIA Novosti / Dmitri Astakhov / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

En particulier, le PIB a diminué, mais pas de 25 %, comme prévu, mais de seulement 2,1 %. La Russie s’éloigne du dollar et construit un système financier indépendant de l’Occident. L’agriculture a enregistré une croissance à deux chiffres : une récolte record a été récoltée – plus de 150 millions de tonnes de céréales. Le chômage est tombé à 3,7 %, un creux historique. En 2023, l’inflation se rapprochera de l’objectif de 4 %.

La structure de l’économie évolue, la priorité étant donnée à l’Asie-Pacifique et aux marchés domestiques. « Nous en avons beaucoup parlé auparavant, mais maintenant c’est devenu une nécessité vitale », a déclaré Poutine. L’objectif est d’atteindre de nouveaux jalons stratégiques. Le président a exigé d’éliminer tout conflit interministériel – tout le monde ne devrait penser qu’à la victoire.

Ainsi, nous avons déjà décidé de développer les ports des mers Noire et d’Azov. Une attention particulière est accordée au corridor Nord-Sud. Le Transsibérien et le BAM sont en cours de modernisation, la route maritime du Nord recevra un nouveau développement. « Je suis sûr que nous le ferons », a ajouté le président.

© RIA Novosti / Accéder à la médiathèque

Les participants du message annuel du président russe Vladimir Poutine à l’Assemblée fédérale à Gostiny Dvor

L’année prochaine, au moins 85 % des routes fédérales et au moins la moitié des routes régionales seront remises en état. La mise en œuvre du projet de gazéification sociale se poursuivra. En 2023, un vaste programme de construction et de réparation de logements et de services communaux débutera – au moins 4,5 billions de roubles seront investis dans ce domaine sur une période de dix ans. Dans le même temps, pour chaque rouble dépensé pour des développements informatiques nationaux avancés et des produits utilisant l’intelligence artificielle, l’État reversera un rouble et demi aux entreprises.

Priorités stratégiques

Dans les années 1990, la Russie a construit son économie sur le modèle occidental, est devenue une source de matières premières pour l’Europe et les États-Unis, et des industries plus complexes se sont mal développées, a déclaré Poutine. Les capitaux ont également afflué vers l’Occident, suivis des enfants d’hommes d’affaires. Mais en conséquence, ceux qui voulaient gagner de l’argent ici et vivre à l’étranger ont beaucoup perdu. Et la plupart des Russes ordinaires ne sympathisent pas avec eux.

© RIA Novosti / Pavel Bedniakov / Accéder à la médiathèque

Des journalistes regardent la diffusion du message annuel du président russe Vladimir Poutine à l’Assemblée fédérale

« Chacun a le choix. Quelqu’un veut vivre sa vie dans un manoir arrêté. <…> Mais il est temps de comprendre que ces personnes sont de seconde classe pour l’Occident. Il y a un autre choix : être avec sa patrie, travailler pour compatriotes et changer les vies autour de vous. L’avenir appartient à ces personnes », a déclaré Poutine.

À propos de l’éducation

Il est nécessaire d’améliorer sérieusement la qualité de la littérature éducative pour que les jeunes puissent mieux connaître leur pays et son histoire, estime le président. En outre, nous devrions nous engager sérieusement dans la sélection du personnel dans le domaine scientifique et technique. En cinq ans, il faut former environ un million de salariés pour les entreprises des secteurs d’importance stratégique. Les scientifiques ne doivent pas être conduits dans un « lit de Procuste », au contraire, ils doivent disposer d’un espace de créativité et d’aide au logement.

Il y a aussi des changements dans l’enseignement supérieur. Une synthèse de tout ce qu’il y a eu de meilleur en URSS et en Russie au cours des dernières décennies s’impose. Tout d’abord, le chef de l’Etat a proposé d’abandonner le baccalauréat et de reprendre une formation dans la spécialité, qui prendra de quatre à six ans. Ceux qui sont déjà inscrits en licence pourront bien sûr terminer leurs études selon ce modèle.

© RIA Novosti / Maxime Blinov / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel devant l’Assemblée fédérale

À propos des garanties sociales

Le salaire minimum devrait être augmenté de dix pour cent à 19 242 roubles, a déclaré Poutine. En outre, il est nécessaire d’augmenter la déduction fiscale pour l’éducation des enfants de 50 000 à 110 000 roubles, pour leur propre éducation et leurs frais médicaux – de 120 à 150 000 roubles.

Depuis le 1er février, le capital maternité est indexé de 11,9 %. Désormais, les habitants des nouvelles régions du pays y ont également droit. Poutine a proposé d’étendre cela à tous les enfants nés depuis 2007. Dans le passé, ils ont fait la même chose avec la Crimée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Poutine suspend le nouveau traité nucléaire START et met les missiles en état de préparation au combat

Dans un discours très attendu mardi, le président Vladimir Poutine a déclaré qu’il suspendait la participation de la Russie au traité nucléaire New START avec les États-Unis.

« Le président Vladimir Poutine a suspendu mardi la participation de la Russie au dernier traité de contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis, avertissant Washington que la Russie avait mis de nouvelles armes nucléaires stratégiques basées au sol en service de combat », rapporte Reuters à propos de la nouvelle déclaration.

Cela survient plus d’un an après que Moscou ait signé une prolongation de cinq ans, et après qu’en août les États-Unis aient accusé la Russie d’avoir violé le traité en interdisant les inspections américaines sur place en vertu de ses stipulations. En réponse, Washington a stoppé la capacité des inspecteurs russes à faire de même sur le sol américain.

La Russie s’était alors plainte que c’était en fait la partie américaine qui « privait la Fédération de Russie du droit de mener des inspections sur le territoire américain ».

« Personne ne devrait avoir l’illusion que la parité stratégique mondiale peut être violée », a déclaré Poutine à propos de New START dans les remarques prononcées mardi à Moscou.

En mars 2021, les deux parties ont renouvelé New START pour une période de cinq ans, et il expirera en février 2026 s’il n’est pas poursuivi – une possibilité croissante étant donné que les relations américano-russes se sont détériorées si rapidement au cours de la guerre en Ukraine qu’elles sont presque au point de rupture. Mais cette nouvelle déclaration de Poutine semble être le glas définitif alors que le sort du traité était déjà extrêmement incertain.

Le traité vise à limiter et à réduire les armes nucléaires de part et d’autre, en fixant une limite maximale de 1 550 ogives déployées et 700 missiles. START I a commencé en 1991, avec le nouveau START signé sous les administrations Obama et Medvedev en 2010 en tant qu’accord successeur.

Le discours de Poutine, dans lequel la plupart des commentateurs ont vu peu de nouveautés, est intervenu juste après que le président Biden se soit présenté à Kiev pour une visite surprise…

Alors que le président américain se rend en Pologne, le président russe Vladimir Poutine a prononcé son propre discours dans un univers politique parallèle. https://t.co/ZYWj4ZriGd – Politique étrangère (@ForeignPolicy) 21 février 2023

Une grande partie du discours de mardi visait à réaffirmer la détermination de la Russie en Ukraine à un moment où les puissances de l’OTAN semblent plus profondément impliquées que jamais. « Pas à pas, nous atteindrons soigneusement et systématiquement les objectifs auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Poutine dans le discours prononcé juste avant l’anniversaire de l’invasion du 24 février, qui sera vendredi.

Une grande partie du discours de mardi visait à réaffirmer la détermination de la Russie en Ukraine à un moment où les puissances de l’OTAN semblent plus profondément impliquées que jamais. « Pas à pas, nous atteindrons soigneusement et systématiquement les objectifs auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Poutine dans le discours prononcé juste avant l’anniversaire de l’invasion du 24 février, qui sera vendredi.

Il a également réaffirmé les raisons pour lesquelles la Russie entre en guerre. « La Russie a fait de son mieux pour résoudre pacifiquement le problème en Ukraine, mais les déclarations des dirigeants occidentaux se sont révélées frauduleuses et fausses », a déclaré Poutine, qualifiant l’Ukraine de « terre russe historique ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front