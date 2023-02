Les responsables de l’explosion de Nord Stream répondront dans tous les cas, a déclaré Nebenzya

Nebenzya: les auteurs de l’atteinte aux Nord Streams devront répondre dans tous les cas

ONU, 23 février – RIA Novosti. Les auteurs de l’explosion des gazoducs Nord Stream devront de toute façon répondre, a déclaré Vasily Nebenzya, représentant permanent de la Russie auprès de l’organisation, lors d’une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon lui, l’implication de l’Occident dans le conflit en Ukraine d’une implication indirecte se transforme de plus en plus en une implication directe, les conséquences en sont perceptibles partout.

« De la crise alimentaire et énergétique provoquée par les sanctions occidentales à l’affaiblissement du Nord Stream, auquel, bien sûr, il faudra répondre dans tous les cas », a souligné Nebenzia.

Le 8 février, le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a publié un article sur l’enquête sur l’accident des gazoducs d’exportation russes posés au fond de la mer Baltique. Selon lui, l’été dernier, lors des exercices Baltops de l’OTAN, des plongeurs américains ont placé des explosifs sous les Nord Streams, et trois mois plus tard, les Norvégiens ont fait exploser la bombe. Par ailleurs, le président Joe Biden a décidé de saboter après plus de neuf mois de discussions secrètes avec l’équipe de la sécurité nationale, affirme le journaliste. Washington dément catégoriquement ces accusations.

Guerres de l’énergie : sortie des saboteurs du Nord Stream

Écrit par le Dr Binoy Kampmark

Lorsque des nouvelles sont apparues pour la première fois sur les explosions subies par les pipelines Nord Stream, connus collectivement sous les noms de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, une armée de devins a été mobilisée. L’accusation selon laquelle la Russie l’aurait fait semblait contre-intuitive, étant donné que la société d’État russe Gazprom est actionnaire majoritaire de Nord Stream 1 et unique propriétaire de Nord Stream 2. Mais ce fait moins que pratique n’a pas découragé ceux du Moscou-est-derrière tout l’école de la pensée.

« C’est assez prévisible et, comme on pouvait s’y attendre, stupide d’exprimer de telles versions », a grondé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les premiers rapports ont noté trois fuites dans les systèmes de pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Un quatrième a été révélé par la suite. Puis vint la nouvelle que la première explosion avait eu lieu dans une section russe du pipeline. Der Spiegel a résumé les différentes questions. Moscou était-il derrière ? Ou les États-Unis, qui s’étaient toujours opposés implacablement au projet ? Et qu’en est-il de l’Ukraine ou peut-être des agents « voyous » ? Pour ceux qui souhaitaient une sauce plus savoureuse, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Mossad aurait pu être derrière tout cela.

Les déclarations ont été publiées en nombre, certaines plus équivoques que d’autres dans l’attribution du blâme. Le Conseil de l’Union européenne, en promettant une « réponse solide et unie » aux incidents, a déclaré que « toutes les informations disponibles indiquent que ces fuites sont le résultat d’un acte délibéré ».

Gerhard Schindler, ancien chef du Service fédéral de renseignement allemand, a insisté sur le fait que les dégâts, subis à des profondeurs de 80 mètres dans la mer Baltique, nécessitaient « des capacités techniques et organisationnelles sophistiquées qui pointent clairement vers un acteur étatique ». La Russie, a-t-il poursuivi, était la seule puissance qui pouvait être sérieusement envisagée « d’autant plus qu’elle a le plus à gagner de cet acte de sabotage ».

Dans le monde en noir et blanc de la plupart des responsables ukrainiens, les dégâts ont dû être infligés par Moscou. Un conseiller du président ukrainien, Mykhailo Polodyak, a qualifié l’incident « d’attaque terroriste planifiée par la Russie et d’acte d’agression envers [l’UE] ».

Dans ce fanfaronnade et cette emphase, il était frappant de constater l’absence d’alternative. Au cours de l’été dernier, Washington avait lancé un avertissement pointu à plusieurs de ses alliés européens que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 feraient l’objet de menaces, voire d’attaques potentielles. La nature de ces avertissements, basés sur des évaluations du renseignement américain, était vague. L’hostilité de l’administration Biden ne l’était pas.

Dans l’ordre des choses, la révélation du rôle des États-Unis dans cette affaire par le contrariant toléré de l’establishment n’est pas surprenante et loin d’être stupéfiante. Selon Seymour Hersh, les coupables étaient des plongeurs en eau profonde bien formés qui étaient passés par le centre de plongée et de sauvetage de la marine américaine. Sous le couvert d’un exercice de l’OTAN nommé BALTOPS 22, les plongeurs ont planté des dispositifs qui seraient déclenchés à distance trois mois plus tard.

Les affirmations faites dans l’article ont été froidement rejetées par divers responsables. La porte-parole de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a répondu par un coup. « C’est une fiction fausse et complète. » Idem pour la porte-parole de la Central Intelligence Agency, Tammy Thorp : « Cette affirmation est complètement et totalement fausse. » Pour sa part, Biden a accusé la Russie de « diffuser de la désinformation et des mensonges ».

Mais comme l’écrit Hersh, la décision de saboter les pipelines avait peu d’opposants dans la communauté de la sécurité nationale de Washington. Sevrer l’Europe de sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes est un objectif proche et cher aux décideurs politiques américains. Le problème réside dans la meilleure façon d’exécuter l’action sans attribution claire.

Pour garder le manteau du secret fermement attaché, on a fait appel à des plongeurs de la marine américaine plutôt qu’à des unités du commandement des opérations spéciales. Dans ce dernier cas, les opérations secrètes doivent être signalées au Congrès. Le gang des huit, comprenant le Sénat américain et les dirigeants de la Chambre, doit également être informé. Aucun protocole de ce type n’existe dans le contexte de la Marine.

Même maintenant, les dénégations continuent. Le 19 février, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a catégoriquement rejeté la suggestion selon laquelle les États-Unis étaient derrière les explosions. « C’est une histoire complètement fausse. Il n’y a pas de vérité là-dedans, Shannon », a-t-il déclaré à l’animatrice Shannon Bream sur Fox News dimanche. » Pas une once. Ce n’est pas vrai. Les États-Unis, et aucun mandataire des États-Unis, n’ont rien à voir avec cela, rien.

Lorsqu’il a été pressé par Bream de savoir s’il y avait une obligation d’informer le Congrès d’une telle opération, Kirby a répondu que « nous tenons le Congrès informé de manière appropriée des choses à la fois classifiées et non classifiées. Mais je peux vous dire maintenant, quel que soit le processus de notification, il n’y a eu aucune implication des États-Unis là-dedans.

L’attachée de presse de la Commission européenne, Andrea Masini, a opté pour la ligne selon laquelle les révélations d’un journaliste d’investigation sont moins fiables que les enquêtes officielles.

« Nous ne commentons pas les spéculations sur les auteurs du sabotage contre les pipelines Nord Stream. La seule base de toute réponse possible peut être le résultat d’une enquête officielle. Ces enquêtes relèvent de la responsabilité des autorités compétentes des États membres concernés.

Les révélations de Hersh, tirées d’une source ayant une connaissance intime des opérations de sabotage, et l’hostilité débordante dont Washington a fait preuve envers le gaz naturel russe bon marché et son lien avec le marché européen de l’énergie, semblent loin d’être spéculatives. Les comploteurs ont été démasqués, et quel groupe peu glorieux ils ont l’air.

Le Dr Binoy Kampmark était boursier du Commonwealth au Selwyn College de Cambridge. Il enseigne actuellement à l’Université RMIT. Courriel : bkampmark@gmail.com

