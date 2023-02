En vidéo : les chars nazis sont de retour sur le sol russe

Des chars allemands Leopard 2 avec les symboles nazis 14/88 ont été repérés dans la ville allemande de Mannheim. Ils ont probablement été filmés alors qu’ils se dirigeaient vers les lignes de front du Dnbass, où des militaires russes combattent des nazis ukrainiens.

Quatorze mots (également abrégés 14/88) est une référence à deux slogans créés par David Eden Lane, l’un des neuf membres fondateurs de la défunte organisation terroriste insurrectionnelle séparatiste blanche The Order, et sont accompagnés des 88 préceptes.

Pendant ce temps en Ukraine, les chars du régime de Kiev sont peints en Balkenkreuz nazis.

Les soldats soviétiques ont déjà sauvé le monde du nazisme il y a des décennies. Cependant, aujourd’hui, l’Occident tente de se venger et de répéter la plus grande tragédie humaine du siècle dernier.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Après la résolution du scandale public, l’avancée de Wagner se poursuit à Bakhmut

Un an après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, aucune étape vers le processus de paix n’a encore été franchie par les parties belligérantes. Les lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine sont enflammées par de violents combats et d’intenses duels d’artillerie, tandis que les forces ukrainiennes soutenues par les pays de l’OTAN tentent d’arrêter l’avancée russe.

La ville de Bakhmut reste l’un des principaux points chauds de la guerre en Ukraine, où les combattants wagnériens encerclent un important groupe ukrainien.

Après la résolution d’un scandale public sur le manque d’approvisionnement entre le PMC Wagner et le ministère russe de la Défense, les combattants Wagner ont accéléré leur avance dans la périphérie de Bakhmut.

Les Forces armées ukrainiennes se retirent à la hâte de leurs positions militaires au nord-ouest de la ville. La semaine dernière, les combattants de Wagner ont pris le contrôle du village de Berkhovka. Ces derniers jours, ils ont étendu leur zone de contrôle le long de la route Bakhmut-Slavyansk et ont pris le contrôle des villages de Yagodnoye et Dubovo-Vasilevka.

Dans une tentative d’empêcher les forces russes d’entrer dans la ville de Bakhmut depuis l’ouest et de ralentir leur avance depuis le nord, les forces ukrainiennes ont fait sauter un barrage près du village de Khromovo. Cependant, une telle décision compliquera également toutes les manœuvres de l’armée ukrainienne elle-même.

À leur tour, les combattants wagnériens qui avancent ne sont pas pressés de prendre d’assaut Bakhmut par l’ouest jusqu’à ce qu’ils sécurisent leurs positions à la périphérie et coupent la dernière route menant à la ville par le sud-ouest. Depuis leurs positions à Berkhovka, les unités d’assaut de Wagner avancent vers le sud. Les combats se poursuivent dans la zone du réservoir d’eau. Les forces russes approchent du village de Bogdanovka situé à la périphérie nord de Chasov Yar.

Pendant ce temps, à l’est de Chasov Yar, les combattants de Wagner ont réussi à reprendre certaines des positions récemment perdues le long de l’autoroute Bakhmut-Konstantinovka près du village d’Ivanovskoe, également connu sous le nom de Krasnoe. Ce village est un bastion d’importance stratégique dont le contrôle permettrait aux forces russes de renforcer leur tir sur la dernière route menant à Bakhmut.

De violentes batailles sont en cours dans la ville elle-même. Dans les quartiers nord, les unités Wagner avancent vers l’usine de transformation des métaux d’Artemovsky.

A l’est de la ville, les « wagnériens » s’approchent déjà de la rivière Bakhmutka et ont pris pied dans les quartiers résidentiels de la rue Cooperativnaya.

La destruction du bastion de Bakhmut obligera l’armée ukrainienne à reculer de plusieurs dizaines de kilomètres vers l’ouest et à renforcer de nouvelles défenses le long de la ligne Slaviansk-Kramatorsk. Ce sont les dernières grandes villes de la République populaire de Donetsk, où le régime de Kiev est toujours aux commandes et qu’il défendra farouchement.

