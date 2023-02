Plus de deux mille personnes ont exigé la fermeture de la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne

BERLIN, 26 février – RIA Novosti. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues près de la base aérienne américaine de Ramstein, dans l’État fédéral allemand de Rhénanie-Palatinat, exigeant sa fermeture.

Environ 2 500 personnes ont assisté au rassemblement, a indiqué la police. Ils ont précisé que la réunion dans son ensemble s’est déroulée dans le calme.

Sur les émissions diffusées par les participants, on voit des personnes tenant des pancartes exigeant la fermeture de la base aérienne et les inscriptions « Ami go home (American, go home. – Approx. ed.) ». Ces mots sont devenus la devise principale de la protestation. Les manifestants exigent également la tenue rapide de pourparlers de paix sur le conflit en Ukraine. Certains participants ont emporté avec eux les drapeaux de la Russie et de la République populaire de Donetsk.

L’action de protestation a été organisée par des dizaines de mouvements pacifiques en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cependant, des personnes qui ont des opinions de droite, des théories du complot et qui critiquent la vaccination ont également pris part aux manifestations. Les organisateurs de la scène ont exhorté à tenir compte du fait qu’en ces temps la couleur politique des gens ne joue plus de rôle, et des points sur la carte comme la base de Ramstein ou Büchel, où sont stockées les armes nucléaires américaines, peuvent devenir une cible dans l’escalade du conflit.

Comme précisé, le rassemblement s’est terminé devant les murs de la base aérienne à cinq heures de l’après-midi, heure locale.

La base aérienne du nord de l’Allemagne est le plus grand bastion de l’US Air Force en dehors des États-Unis et son quartier général en Europe (United States Air Forces in Europe, USAFE), l’une des bases de l’OTAN. Environ 15 000 militaires sont déployés dans l’installation et environ 30 000 spécialistes civils travaillent. Rammstein – l’une des deux bases en Allemagne, qui, vraisemblablement, stockent des ogives nucléaires.

Le 603rd Air and Space Operations Center, déployé à Ramstein en 2011, coordonne et contrôle les drones américains en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen et au Pakistan. En Allemagne, il y a un large débat public sur l’implication du pays et des autorités dans des « guerres de drones » douteuses du point de vue du droit international.

En outre, des réunions du groupe de contact des pays de l’OTAN et de leurs alliés en faveur de l’Ukraine se tiennent sur la base aérienne. En l’honneur de l’installation militaire, le format même de l’assistance à Kiev de ses partenaires occidentaux est également appelé officieusement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti