EXPOSÉ : LA DARPA VEUT DES ARMES NEURO ! – Leur cible, c’est VOUS ! – Ils veulent utiliser des aérosols

Josh Sigurdson rend compte de l’actualité de la DARPA développant des technologies à pulvériser sur le public et à ingérer via la nourriture afin de contrôler à distance l’esprit, les pensées, les humeurs, le bien-être physique des gens afin que ceux qui désobéissent à l’État puissent être arrêtés à la source.

Le projet s’appelle « Narrative Networks » et a été créé par le Dr William Casebeer et promu par le Dr James Giordano lors de conférences, imitant apparemment le travail de Zbigniew Brzezinski dans les années 1970.

L’idée est d’utiliser la technocratie pour contrôler l’esprit de tous, qu’ils le veuillent ou non. Qu’ils soient propagés par les médias ou non. Un spray aérosolisé de nano-neuroparticules qui peut amener les gens à se suicider, donner l’impression qu’ils sont malades mentaux, conduire les gens au meurtre ou simplement les rendre malades et stupides, quelque chose que Yuval Noah Harrari a promu comme sa vision idéale de l’avenir… Une humanité où les gens sont apaisés par la drogue et distraits par les jeux vidéo. Tout ça au nom de… quoi ? Le Mal?

Dans cette vidéo, nous décomposons cette initiative Narrative Networks de la DARPA et du Pentagone et la comparons à d’autres initiatives de l’État et des universités pour obtenir le même résultat.