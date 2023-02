Soldats ukrainiens après une bataille près de Bakhmut

Il est sûr de dire que Kiev a accepté la perte inévitable de Bakhmut.

Désormais, la tâche principale des Forces armées ukrainiennes (FAU) est de contenir le plus longtemps possible les unités d’assaut du PMC Wagner dans la zone de la ville, en gagnant du temps pour préparer d’autres lignes défensives. Une fois que les Russes auront dégagé la zone de Bakhmut, ils constitueront inévitablement une menace directe pour Seversk et Slaviansk, les derniers bastions ukrainiens restant dans le Donbass.

C’est pourquoi le général Zaluzhny, commandant des FAU, a usé de sa tactique favorite consistant à retarder le plus longtemps possible les troupes russes, en déployant contre elles ce qu’on peut appeler un « rempart de viande ». Il s’agit d’un carrousel d’unités peu entraînées et peu aptes au combat, principalement composé de militaires nouvellement mobilisés et de combattants de la défense territoriale. Kiev lance ces unités au combat, s’attendant à ce qu’il leur faille entre 48 et 72 heures avant qu’elles ne perdent toute leur efficacité au combat. Ils sont ensuite remplacés par d’autres unités fraîches, tandis que les restes de ceux qui ont survécu sont utilisés pour former une autre escouade combinée, également vouée à mourir.

Les corps des combattants ukrainiens tués lors des opérations d’assaut des combattants Wagner préparés pour le transfert du côté ukrainien :

Les officiers de ces unités des FAU traitent leurs soldats comme du bétail, agissant personnellement en tant que punisseurs des unités bloquant la retraite. Des militaires ukrainiens se plaignent que des officiers tirent sur des soldats avec des armes russes capturées. Ils le font afin de tromper le commandement des FAU que leur unité a perdu sa capacité de combat en raison de la puissance de feu russe, plutôt que d’avoir fui leurs positions. Cela affecte directement les paiements en espèces versés aux agents.

Alors, ce que je voulais vous dire. Je m’appelle Fedchenko Denis Gennadyevich, né en 1991 à Nikopol. Je suis membre de la 92e brigade, 2e bataillon de fusiliers, 6e compagnie, 1er peloton. Je suis sur le point de publier à quel point cet endroit est un putain de bordel. Les commandants sont des connards. Pas tous, il y en a des normaux, mais pas beaucoup. Mais en général, ce sont des b *** s, en particulier des chiennes de haut commandement. Les mots manquent, car ce sont du bétail. Je vais faire des clips pour fournir des preuves, des vidéos, des enregistrements, et leurs noms, postes, qui ils sont, ce qu’ils sont. Parce qu’en vérité, nous nous battons pour le mauvais pouvoir. Pour la mauvaise Ukraine. Nous ne luttons pas pour un pays libre, nous luttons pour un régime. Les militaires n’ont aucun droit. Vraiment dit, nous avons essuyé des tirs d’artillerie lourde et je suis allé AWOL. Si je ne l’avais pas fait, ils auraient pu facilement (me tuer). Surtout depuis que je les ai vus battre les gars. Ils pouvaient facilement tabasser quelqu’un, puis lui tirer dessus avec une arme orc trophée, et écrire sur le papier qu’il était en mission et qu’il est mort en défendant sa patrie. Mais en fait, il a été tué par ses propres commandants. Je ne peux plus me taire. Et j’en appelle à mes frères, aux autres gars, quand vous voyez de telles situations ou pire encore, ne vous taisez pas. Rappelez-vous, nous sommes des millions, et une poignée d’entre eux. Il faut toujours se battre pour la vérité. Les Ukrainiens se sont toujours battus pour la vérité. Gloire à l’Ukraine, gloire aux héros.

Cela irait si loin que les officiers ukrainiens et de l’OTAN se voient promettre d’importantes primes en espèces en fonction du nombre d’heures pendant lesquelles leurs unités conservent un minimum d’efficacité au combat ; combien de temps ils restent dans les tranchées avant de s’échapper, de se rendre ou d’être détruits. Le sort des soldats ukrainiens blessés qui n’ont pas eu la chance d’être capturés par les Russes est terrible. On les laisse généralement mourir sur le champ de bataille. Les FAU souffrent d’une grave pénurie de personnel médical et d’hôpitaux de campagne dans le domaine des opérations de combat.

L’état-major général des FAU a déjà enterré un grand nombre d’excellentes unités dans le hachoir à viande Bakhmut. La stratégie de Zaluzhny était claire, mais profondément imparfaite. Les renseignements lui ont montré qu’il y avait 2,5 fois plus de troupes ukrainiennes que de troupes russes dans la région de Bakhmut, alors qu’il y avait parité dans l’artillerie et les véhicules de combat. Sur la base de ces données, le commandement ukrainien croyait, assez raisonnablement, non seulement que Bakhmut serait détenu, mais que la Russie subirait une lourde défaite. L’erreur est devenue évidente lorsque des unités ukrainiennes régulières, saignant à mort, ont commencé à se retirer une par une de la zone d’opérations, en raison d’une perte d’efficacité au combat.

La meilleure infanterie du monde, les unités d’assaut du Wagner PMC, ont prouvé sur le champ de bataille que même l’intelligence la plus objective ne signifie pas nécessairement la victoire. Désormais, Bakhmut pourrait bien devenir un nom commun, comme en son temps la Bérézina (C’est la Bérézina, 1812). C’est un nom qui signifie un tapis roulant de la mort. À leur tour, les combattants Wagner PMC se sont déjà inscrits dans l’histoire de la guerre, à l’instar des légionnaires romains, des gardes de Napoléon et des soldats de l’infanterie légère rhodésienne.

