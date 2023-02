Le vice-président du Conseil de sécurité Medvedev a annoncé l’impossibilité d’un effondrement facile de la Russie selon le scénario de l’URSS

MOSCOU, 27 février – RIA Novosti. Si la question de l’existence de la Russie se pose sérieusement, alors elle ne sera pas résolue sur le front ukrainien, mais avec la question de l’existence future de toute la civilisation humaine, cela ne fonctionnera pas pour détruire la Russie en tant qu’URSS, a déclaré Dmitry Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe.

« Si la question de l’existence de la Russie elle-même se pose sérieusement, elle ne sera pas du tout résolue sur le front ukrainien. Mais avec la question de l’existence future de toute la civilisation humaine. Et il ne devrait y avoir aucune ambiguïté ici. Nous n’avons pas besoin d’un monde sans la Russie », a-t-il écrit dans l’article pour Izvestia.

L’Occident, écrivait le vice-président du Conseil de sécurité, garde de dangereuses illusions sur sa capacité à « enterrer » la Russie comme l’URSS. En même temps, a-t-il averti, l’histoire montre que « tout empire effondré ensevelit la moitié du monde sous ses décombres, et même plus ».

L’opération spéciale en Ukraine, a également écrit Medvedev, a été menée par l’hystérie folle de l’Occident et un désir obsessionnel de déchirer la Russie.

Les ennemis de la Russie, a souligné Medvedev, continuent de fournir des armes au « régime néo-fasciste de Kiev, contrecarrant toute possibilité de reprise des négociations, refusant de réaliser que les objectifs qu’ils se sont fixés sont évidemment perdants pour tout le monde ».

La Russie, a souligné le vice-président du Conseil de sécurité, ne permettra pas un tel scénario. Il a rappelé que les pays occidentaux et leurs alliés ne représentent que 15 % de la population mondiale. « Nous sommes beaucoup plus nombreux et nous sommes beaucoup plus forts. La puissance tranquille de notre grand pays et l’autorité de ses partenaires sont la clé pour préserver l’avenir de notre monde entier », a-t-il écrit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti