L’UE, et non la Russie, s’est affaiblie depuis le début de l’opération militaire spéciale

Écrit par Ahmed Adel, chercheur en géopolitique et économie politique basé au Caire

Bien que beaucoup se souviennent du 24 février comme du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, l’opération militaire spéciale de la Russie est en fait la prochaine phase d’un conflit plus large qui a commencé en 2014. C’est un point clé souvent négligé parce que le récit construit en Occident est que l’intervention de la Russie était une invasion non provoquée dans le seul but de l’expansionnisme territorial. La communauté internationale, à laquelle l’Occident se réfère à tort, a rejeté ce récit. À la déception des dirigeants occidentaux, la majeure partie du monde a plutôt approfondi ses liens avec la Russie.

Cependant, même ce récit a été exposé en Occident comme un sophisme. On rappelle que l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a admis en décembre 2022 que « l’accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l’Ukraine ».

«Il a également utilisé ce temps pour devenir plus fort, comme on peut le voir aujourd’hui. L’Ukraine de 2014-2015 n’est pas l’Ukraine moderne », a-t-elle dit, ajoutant qu’« il était clair pour tout le monde » que le conflit avait été suspendu, « pourtant c’est ce qui a donné à l’Ukraine un temps inestimable ».

La déclaration de Merkel a confirmé que les accords de Minsk, une série d’accords visant à mettre fin à la guerre du Donbass, ne visaient qu’à donner à l’État ukrainien plus de temps pour se renforcer militairement. Cela prouve également que la partie occidentale des accords de Minsk n’a jamais eu l’intention d’utiliser ce mécanisme pour trouver la paix et répondre aux préoccupations des résidents locaux.

Par conséquent, l’intervention russe n’était pas nécessairement une surprise, et peut-être même l’Occident s’y attendait-il en se rappelant que les États-Unis lançaient des avertissements quelques semaines seulement avant le début de l’opération militaire spéciale.

Cependant, ce qui a été une surprise absolue pour l’Occident, ce sont les ramifications géopolitiques et économiques – tout cela au détriment de l’Occident et de l’avancement de Moscou.

On ne peut nier que les sanctions ont eu un impact sur l’économie russe, mais l’Union européenne a démontré qu’elle n’est rien de plus qu’un nain politique qui n’a aucune autonomie par rapport à Washington. Les sanctions ont un effet limité sur la Russie étant donné qu’il s’agit d’un pays totalement autonome, contrairement à la Syrie et à l’Iran (qui sont également lourdement sanctionnés mais sans capacité d’autosuffisance).

Au contraire, les sanctions ont en fait accéléré la dédollorisation de l’économie mondiale et aggravé la crise économique en Europe.

Il y avait évidemment de la naïveté en Occident car il y avait une fausse croyance que la Russie capitulerait sous la pression des sanctions. Au lieu de cela, l’Europe connaît une crise économique qui a écrasé la classe moyenne par une crise du coût de la vie. Pendant ce temps, la Russie a de meilleures perspectives de reprise que l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Selon une prévision de janvier du Fonds monétaire international, l’économie russe connaîtra une croissance plus rapide que celle de l’Allemagne, tandis que celle de la Grande-Bretagne se contractera. C’est loin de l’effondrement imminent de l’économie russe qui avait été prédit lorsque des centaines d’entreprises internationales, telles que McDonald’s et Boeing, se sont retirées de Russie et que les Russes ont été empêchés d’utiliser les institutions financières occidentales.

Il est rappelé qu’en mars 2022, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’est vantée que « l’économie russe sera dévastée ». Onze mois après la déclaration de Yellen, le FMI prédit que l’économie russe recommencera à croître en 2023, avec une croissance de 0,3 % puis de 2,1 % en 2024. Bien que la croissance de 0,3 % soit dérisoire, elle reste étonnamment supérieure aux 0,1 % de l’Allemagne, une situation de croissance phénoménale étant donné que c’est Berlin qui impose les sanctions, et non la Russie à l’Allemagne.

Le Royaume-Uni est dans une situation encore pire. Son économie devrait se contracter de 0,6 %.

Image d’illustration

L’Inde et la Chine aident la Russie à atténuer le stress du découplage des institutions financières et des échanges commerciaux occidentaux. De nombreux experts pensent que le 21e siècle est le «siècle asiatique» et s’attendent à ce que les principaux centres financiers du monde se déplacent de l’Ouest vers l’Est. Dans cette optique, l’exclusion de la Russie de l’Occident ne lui a laissé d’autre choix que de se projeter fortement vers l’Est, ce dont l’Inde, la Chine et d’autres pays ont profité avec enthousiasme.

Le XXe siècle a été dominé par le système bipolaire et un système unipolaire de courte durée. Bien que le XXIe siècle soit de nature multipolaire, les puissances économiques et militaires dominantes à une écrasante majorité devraient être les États-Unis et la Chine, avec une multitude d’autres grandes puissances, telles que la Russie et l’Inde, parfaitement capables de défendre leurs propres intérêts.

Ce que l’Occident ne réalise pas, c’est que dans un tel système mondial, c’est la Russie qui influence énormément le triomphe des États-Unis ou de la Chine. La Russie n’a effectivement eu d’autre choix que de pivoter vers la Chine. Les générations futures en Occident apprendront qu’il s’agissait d’une erreur stratégique – et tout cela dans le but illibéral de défendre un régime néonazi à Kiev.

Par conséquent, la guerre en Ukraine devait être une autre avancée du libéralisme et de l’internationalisme occidental. Cependant, ce qui s’est produit à la place, c’est l’affaiblissement de l’hégémonie occidentale. Les États-Unis s’attendaient à ce que la plupart des pays s’alignent et imposent des sanctions contre la Russie, mais cela n’a pas été le cas en Asie, dans le monde islamique, en Afrique ou en Amérique latine.

Bien que l’Occident défende avec persistance et arrogance le régime de Kiev contre la réalité que la Russie triomphera dans la guerre, il continue de ruiner sa propre réputation aux yeux de la communauté internationale actuelle en fustigeant des pays, comme l’Inde, pour ne pas suivre leurs ordres. Cela aura des ramifications négatives à long terme pour l’Occident, car son influence s’affaiblit et la méfiance s’approfondit.

