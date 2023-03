Poutine est sur le point de remporter sa plus grande victoire

Malgré six mois, l’Ukraine admet qu’elle devra peut-être retirer ses troupes de Bakhmut après une offensive sanglante de plusieurs mois

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11808135/Ukraine-Russia-war-Kyiv-admits-withdraw-troops-Bakhmut.html

Aperçu militaire : l’orchestre de Wagner a joué presque au centre de Bakhmut

Le 2 mars, des sources de Wagner ont partagé une nouvelle vidéo de Bakhmut. Le célèbre orchestre a donné un concert presque au centre de la ville.

« Les gars, les voyous, tournent des vidéos maison. Ce matin, ils l’ont envoyé de Bakhmut, presque le chef de Wagner de la ville Prigozhin a commenté la vidéo.

Au 2 mars, la situation des FAU dans la région de Bakhmut (Artemovsk) continuait de se détériorer.

A la périphérie nord-ouest de la ville, les combats se déplacent en direction du village de Khromovo (Artemovsky). Au nord de la colonie, les unités d’assaut du Wagner PMC ont atteint la périphérie ouest de Bakhmut. Les combats se déroulent sur les collines du nord du village.

Les villages de Bogdanovka et Dubovo-Vasilevka sont toujours sous le contrôle des FAU. Des affrontements se poursuivent à leur périphérie. Les combattants de Wagner avancent vers le sud depuis leurs bastions dans les villages de Yagodnoe et Berkhovka,

Après avoir pris le contrôle du district de Stupka au nord de Bakhmut, les forces de Wagner sont entrées dans le district d’Ilyinovka par les directions nord, ouest et est. Il y a une grande zone industrielle, où l’armée ukrainienne a établi un bastion dans l’usine de traitement des métaux AZOM et les quartiers adjacents. Pendant ce temps, des affrontements sont déjà en cours le long de la rue Rechnaya.

Dans la partie nord-est de Bakhmut, les forces wagnériennes ont presque pris le contrôle du district de l’usine de transformation de la viande. Les combats ont atteint la rue Zarechnaya.

Certains rapports préliminaires sur le contrôle total russe du district de Zabakhmutka situé dans la partie ouest de Bakhmut ont été démentis. L’opération de nettoyage se poursuit dans les rues près de la rivière Bakhmutka. Les combattants de Wagner ont avancé le long de la rue Gorky et se sont également approchés de la rue Partizanskaya. Ils ont pris pied rue Boris Grinchenko.

Au sud de la ville, l’assaut russe contre les positions des FAU dans les quartiers de Budenovka et de Sobachevka se poursuit. Les wagnériens ont réussi à avancer à l’est de l’ancienne base d’artillerie de la 2572e et à s’approcher du territoire de l’école n ° 2 et du quartier de l’avion. Le chasseur Wagner a atteint la 4e voie Gogol et a pris le contrôle de la coopérative de garage Lesnoy, s’approchant du bastion des FAU entre les rues Tchaïkovski et Korsunsky.

Dans la périphérie sud-ouest de Bakhmut, les batailles de position se poursuivent près de l’autoroute Bakhmut – Konstantinovka, ainsi qu’à la périphérie sud-ouest de Krasny.

Les chasseurs Wagner n’ont pas encore coupé la route Chasov Yar – Bakhmut, qui est la dernière utilisée par l’armée ukrainienne, malgré les tirs d’artillerie russes. Des sources ukrainiennes ont affirmé que les forces russes étaient retranchées à un demi-kilomètre de la route.

La vidéo partagée par les médias ukrainiens montrait la route. La date exacte de la prise de vue est inconnue :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/IMG_4769.mp4?_=1

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front