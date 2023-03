« C’est apocalyptique », déclare un médecin de l’armée américaine, faisant référence aux blessures causées par le vaccin

Il s’agit d’une arme biologique destinée à nous tuer, déclare David Martin, PhD

Citation : « David Martin, PhD, dit : cette (protéine de pointe) est une ARME qui a été conçue pour éliminer (TUER) l’humanité. Arrêtez de parler du « virus chinois » car il n’y en a pas. Arrêtez de parler du « virus » car il Il y a une arme biologique qui a été construite en 1990 (la protéine de pointe)… Perfectionnée en 1999… Brevetée en 2002. Déployée contre l’humanité en 2002 qui a causé la première épidémie de SRAS. Red Pill Expo le 7 novembre 2021 est publié ici : https://rumble.com/vq5ydz-dr.-david-martin-the-names-and-faces-of-the-covid-orchestra-revealed-at-red.html «

Dénonciation des décès par vaccin, Kilkenny, Patrick E Walsh ~ Gemma O’Doherty

Citation : « Le comptable de Kilkenny, Patrick E Walsh, a exposé les taux de mortalité subite dans son comté et a exigé des réponses des politiciens et des journalistes locaux »

Un médecin « en parfaite santé » décède d’un manque de plaquettes sanguines après le vaccin COVID-19

Citation : « L’article du Daily Mail rapportant cela est publié ici : https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid -19-vaccin.html«

Les médecins de moins de 40 ans meurent à 5 fois le taux d’avant le vaccin, note William Makis, MD

Citation : « Les médecins canadiens de moins de 50 ans meurent à 2X le taux qu’avant le vaccin COVID. Les médecins canadiens de moins de 40 ans meurent à 5X le taux qu’avant. Les médecins canadiens de moins de 30 ans meurent à 8X le depuis la sortie du vaccin COVID (décembre 2020) (comparaison des décès en 2021-2022 par rapport à 2019-2020)… William Makis, MD (canadien) avec Bright Light News le 9 novembre 2022. L’intégralité de 43 minutes l’interview est publiée ici : https://rumble.com/v1ssoto-interview-90-canadian-sudden-or-unexpected-doctor-deaths-dr.-william-makis-.html«

Des microstructures auto-assemblées dans le vaccin, découvertes par le Dr David Nixon

Citation : « La vidéo complète de 1h20, publiée le 25 octobre 2022, avec des photos d’images et de vidéos de ce qu’ils ont trouvé dans les flacons de vaccin COVID-19 est publiée ici : https://rumble.com/v1puxz8- preuve-irréfutable-de-l-auto-assemblage-structures-en-c19-coups-structures-assem.html«

Le vaccin COVID-19 semble former des « circuits électriques », note Matt Taylor ~ Version plus longue

Le vaccin COVID-19 semble former des « circuits électriques » (VERSION PLUS LONGUE) note Matt Taylor https://www.bitchute.com/video/YgGoypwjzRFI/ Citation : « La vidéo complète de 1h20, publiée le 25 octobre 2022, avec des photos d’images et de vidéos de ce qu’ils ont trouvé dans les flacons de vaccin COVID-19 est publiée ici : https://rumble.com/v1puxz8- preuve-irréfutable-de-l’auto-assemblage-des-structures-dans-les-plans-c19-structures-assem.html Titre de la vidéo originale : « Preuve irréfutable de l’auto-assemblage des structures dans les plans C19 – Assemblage et démontage des structures » Description de la vidéo tirée de l’original affichage: « Au cours de cette semaine, le spectacle Science of Light du Dr Ana, j’interviewe le Dr David Nixon, le Dr Shimon Yanowitz et l’ingénieur électricien Matt Taylor. Nous faisons tous partie d’un effort d’équipe de collaboration internationale pour faire la lumière sur la nanotechnologie d’auto-assemblage dans les injectables C19. Dans cette interview, nous présentons les séquences vidéo accélérées du Dr David Nixon montrant que les micropuces s’assemblent et se désassemblent, puis se réassemblent à nouveau – poursuivant peut-être indéfiniment ce processus. Cette séquence inédite d’images de microscopie prouve que cette technologie extrêmement avancée peut facilement être négligée – mais lorsqu’elle est soigneusement et patiemment étudiée, elle peut être documentée, comme nous l’avons fait. Il existe un modèle virtuel de cette technologie qui contrôle intelligemment ce processus d’assemblage et de désassemblage. Nous montrons les mêmes résultats corroborants par une vidéo accélérée de Matt Taylor. Le Dr David Nixon est un médecin de Melbourne, en Australie, qui a évalué le contenu des flacons Pfizer et documenté méticuleusement les résultats et les changements au fil des mois. Le Dr Shimon Yanowitz est un chercheur indépendant d’Israël avec une formation en informatique et en génie électrique et a évalué les injectables C19 juste après la décongélation et a montré un auto-assemblage à température ambiante, puis encore plus élaboré lorsqu’il est incubé à température corporelle. Il a prouvé que les structures d’auto-assemblage proviennent des liposomes. Matt Taylor est un ingénieur électricien équatorien, qui a évalué les injectables C19 au microscope et prouvé l’auto-assemblage et la preuve du développement de micro-circuits dépendant de l’exposition aux champs électromagnétiques. Le Dr Ana Maria Mihalcea, MD, PhD des États-Unis, est un médecin de médecine interne certifié par le conseil d’administration avec un doctorat en pathologie et plus de 22 ans d’expérience en pratique clinique – collabore étroitement avec les trois scientifiques présentés dans cette interview » »

« C’est apocalyptique », déclare un médecin de l’armée américaine, faisant référence aux blessures causées par le vaccin

Citation : « Le médecin de l’armée américaine et le lieutenant-colonel Theresa Long, MD, en vedette dans le documentaire de Stew Peters » DIED SUDDENLY « parlant des blessures causées par le vaccin COVID-19. Le documentaire complet d’une heure 08 est publié sur la chaîne de Stew Peters sur Rumble ici :