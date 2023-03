Le génome du virus Covid-19 pourrait avoir été manipulé dans un laboratoire 🧪 – Matt Ridley

Matt Ridley est un biologiste, journaliste, homme d’affaires et auteur, qui a passé neuf ans comme rédacteur scientifique chez The Economist. En tant que membre de la Chambre des Lords entre 2013 et 2021, Matt a siégé aux comités de la science et de la technologie et de l’intelligence artificielle.

Il écrit une chronique hebdomadaire dans The Times et contribue régulièrement à ses réflexions pour le Wall Street Journal, tandis que sa conférence TED « When Ideas Have Sex » a été visionnée plus de deux millions de fois.

Parallèlement, Matt est membre de la Royal Society of Literature et de l’Académie des sciences médicales, et membre honoraire étranger de l’Académie américaine des arts et des sciences. Il est également président honoraire de l’International Center for Life de Newcastle.

En tant qu’auteur, les livres de Matt, dont The Red Queen, The Origins of Virtue, Genome, Nature via Nurture, Francis Crick, The Rational Optimist, The Evolution of Everything et How Innovation Works, se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires et ont été traduits en 31 langues, remportant de nombreux prix.

Son dernier livre, et quelque chose dans lequel j’ai hâte de plonger en profondeur dans l’épisode d’aujourd’hui, s’appelle « Viral: The Search for the Origin of Covid-19 ».

« La façon dont la pandémie de Covid-19 a commencé est peut-être le mystère le plus aigu de notre vie… Si nous ne découvrons pas comment cette pandémie a commencé, nous sommes mal équipés pour savoir quand, où et comment la prochaine pandémie pourrait commencer.

Matt pense qu’il est d’une importance vitale que nous comprenions comment la pandémie a commencé et que cette question nécessite une enquête urgente, ce que les scientifiques, les journalistes et les politiciens traditionnels ont hésité à faire.

Aux côtés de sa co-auteure, l’experte en génie génétique, le Dr Alina Chan, le livre passe en revue chaque.