Pourquoi la science moderne nous fait défaillir (Pt. 3) | Pierre Thiel | TECH | Rapport Rubin

Why Modern Science Is Failing Us (Pt. 3) | Peter Thiel | TECH | Rubin Report

Dave Rubin de « The Rubin Report » explique à Peter Thiel pourquoi les démocrates prétendent être contre les entreprises alors qu’en réalité ils favorisent les grandes entreprises par rapport aux petites entreprises ; pourquoi la réglementation des petites entreprises est si destructrice ; comment la gestion bâclée de COVID par le gouvernement a rendu plus de gens sceptiques à l’égard de la science ; comment l’establishment scientifique a choisi le dogme plutôt que la méthode scientifique ; et beaucoup plus.

Regardez la précédente INTERVIEW COMPLÈTE de PETER THIEL ici :

Quel est l’avenir de la technologie ? Quel effet toutes les innovations issues de la Silicon Valley ont-elles sur nous ? Est-il inévitable que l’intelligence artificielle élimine une grande majorité de nos emplois ? Est-il même possible de savoir à quoi ressemblera la future technologie ?

Regardez ces experts décrire la pointe des nouvelles technologies, mais aussi ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le futur et l’effet que cela aura sur vous dans cette playlist :

Pour vous assurer de ne jamais manquer une seule vidéo du rapport Rubin, cliquez ici pour vous abonner :

https://www.youtube.com/channel/UCJdKr0Bgd_5saZYqLCa9mng?sub_confirmation=1

Vous recherchez des conversations intelligentes et honnêtes sur l’actualité, l’actualité politique et la guerre des cultures ? Vous souhaitez développer votre esprit critique en écoutant différents points de vue sur une variété de sujets ? Si c’est le cas, alors vous êtes au bon endroit car dans The Rubin Report, Dave Rubin engage les idées de certains des leaders d’opinion, auteurs, politiciens et comédiens les plus intéressants de la société. Le rapport Rubin est le plus grand talk-show sur la liberté d’expression et les grandes idées sur YouTube.

Dave permet à ses invités de s’exprimer et à son public de penser par lui-même.

De nouvelles vidéos chaque semaine.

Le rapport Rubin est financé par les fans grâce à des dons mensuels et ponctuels :

https://rubinreport.com/support

******

Rejoignez la communauté Locals de Dave : https://rubinreport.locals.com/

Commandez « Don’t Burn This Country » la suite de Dave R..