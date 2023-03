Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale.

◽️En direction de Kupyansk, les attaques, lancées par les systèmes d’assaut et d’aviation de l’armée, d’artillerie et de lance-flammes lourds du groupe de forces « Zapad », ont abouti à la neutralisation des unités ennemies près de Dvurechnaya et Sinkovka (région de Kharkov).

💥Trois groupes de sabotage et de reconnaissance des FAU ont été éliminés près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk) et de Timkovka (région de Kharkov). L’ennemi a perdu au total jusqu’à 90 militaires ukrainiens, 3 camionnettes et 1 obusier D-30.

◽️En direction de Krasniy Liman, les actions actives des unités et de l’artillerie du groupe de forces « Tsentr » ont abouti à la neutralisation des effectifs et du matériel des FAU près de Stelmakhovka et Chervonopopovka (République populaire de Lougansk) et Yampolovka (République populaire de Donetsk). Plus de 150 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés, ainsi que des obusiers Msta-B et D-30 ont été détruits.

◽️En direction de Donetsk, les opérations offensives et d’artillerie, menées par le groupe de forces « Yug », ont entraîné l’élimination de jusqu’à 190 militaires ukrainiens, 2 véhicules blindés de combat, 16 véhicules à moteur, ainsi que des D-30 et D -20 obusiers.

💥En outre, 1 dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée a été détruit près d’Ochertino et un dépôt de carburant de la 36e brigade de marine des FAU a été touché près de Novosyolovka Pervaya (République populaire de Donetsk).

◽️Dans les directions sud de Donetsk et Zaporozhye, l’artillerie du groupe de forces « Vostok » a lancé une attaque par le feu contre les unités des Forces armées ukrainiennes (FAU) près d’Ugledar, Nikolskoye (République populaire de Donetsk) et Chervonoye, Novodanilovka et Shcherbaki (région de Zaporozhye). L’ennemi a perdu jusqu’à 80 militaires ukrainiens, 1 char, 4 véhicules blindés de combat et 1 obusier D-30.

◽️En direction de Kherson, l’artillerie a détruit jusqu’à 85 militaires ukrainiens, 1 char, 3 véhicules blindés de combat, 12 véhicules à moteur et 2 obusiers automoteurs Akatsia.

◽️Par ailleurs, 1 dépôt de munitions de la 123ème Brigade de Défense Territoriale a été détruit près d’Aleksandrovka (région de Kherson).

💥L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 97 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel militaire dans 173 zones.

💥Un emplacement temporaire d’un militant nationaliste ukrainien a été touché près de Shchurovo (République populaire de Donetsk).

✈️1 avion Su-24 des FAU a été abattu par les Forces aérospatiales russes près de Druzhkovka (République populaire de Donetsk).

💥Les installations de défense aérienne ont abattu 15 drones ukrainiens près de Novaya Zburyevka, Golaya Pristan (région de Kherson), Semyonovka (région de Zaporozhye), Kremennaya, Rubezhnoye, Krasnorechenskoye (République populaire de Lougansk), Novoandreyevka (République populaire de Donetsk) et Lyman Vtoroy (région de Kharkiv ).

◽️En outre, une tentative du régime de Kiev de mener une attaque massive de drones contre des installations de la péninsule de Crimée a été déjouée. 6 drones ukrainiens ont été abattus par les moyens de défense aérienne russes. 4 autres drones ukrainiens ont été rendus inopérants par la guerre électronique. Il n’y a eu ni victimes ni destructions au sol.

📊Au total, 391 avions, 211 hélicoptères, 3 281 véhicules aériens sans pilote, 406 systèmes de missiles de défense aérienne, 8 086 chars et autres véhicules blindés de combat, 1 045 véhicules de combat équipés de MLRS, 4 240 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 8 621 unités d’unités spéciales des véhicules militaires ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

