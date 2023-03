La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Le 2 mars, des sources d’information ont publié des vidéos documentant les récentes frappes russes sur deux obusiers automoteurs M109 de 155 mm des forces de Kiev dans la zone d’opération militaire spéciale en Ukraine.

Les obusiers ont été ciblés avec des munitions de flânerie Lancet. Au moins un des obusiers aurait été déployé près de la ville d’Ugledar, où une bataille acharnée entre l’armée russe et les forces de Kiev se déroule depuis quelques semaines maintenant.

Le Lancet a été développé par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions de la munition de vagabondage sont équipées d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les forces de Kiev ont reçu au moins 50 obusiers de type M109 de ses alliés depuis le début de l’opération militaire spéciale russe l’année dernière.

En mai 2022, la Norvège a fait don de 22 M109A3GN à l’Ukraine. Plus tard en juin, le Royaume-Uni a acheté 22 anciens M109A4 belges et les a ensuite fournis aux forces de Kiev. En août, la Lettonie a fourni six M109A5Ö.

Les anciennes versions A1-A4 du M109 ont une portée maximale de 18 kilomètres avec des cartouches régulières, tandis que les nouvelles versions A5-A7 ont une portée de tir de plus de 21 kilomètres avec des cartouches régulières et peuvent tirer des cartouches à guidage de précision M982 Excalibur avec un portée jusqu’à 40 kilomètres.

L’Ukraine devrait recevoir davantage d’obusiers de type M109 de ses alliés. Au début de janvier, les États-Unis se sont engagés à fournir aux forces de Kiev 18 exemplaires de la dernière version de l’obusier, le M109A6 Paladin. Les obusiers devraient être livrés sous peu.

L’armée russe a déjà détruit ou endommagé des dizaines de nouveaux obusiers ukrainiens, dont de nombreux M109. Les munitions flottantes comme le Lancet jouent un rôle clé dans les opérations de contre-batterie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front