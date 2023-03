Depuis le 24 février 2022, la Russie mène une opération spéciale en Ukraine. Voyez sur la carte RIA Novosti où se déroulent actuellement les hostilités, quelles villes souffrent de bombardements, et aussi comment les unités des partis avancent.

Carte de l’opération spéciale en Ukraine

Sur l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine

L’armée russe mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022. Son objectif principal est d’aider les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sur le territoire desquelles les bombardements n’ont pas cessé depuis huit ans. L’armée russe a été chargée de minimiser les pertes de personnel et de civils dans l’exécution des missions de combat.

Données du ministère de la Défense, de la DPR et de la LPR au 4 mars 2023

Au cours de la journée écoulée, les unités russes ont infligé une défaite à l’ennemi dans les régions de Kharkov, Zaporozhye et Kherson, les républiques populaires de Donetsk et Lougansk. L’armée ukrainienne a perdu plus de 850 militaires dans toutes les directions.

Parallèlement, 197 zones d’accumulation d’effectifs et de matériel, 83 équipages d’artillerie, 11 obusiers et trois chars ont été liquidés. Des avions de chasse et des systèmes de défense aérienne ont abattu trois hélicoptères Mi-8, 11 drones et 12 roquettes HIMARS MLRS.

Les résultats de l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine Détruit: 408 + 1 systèmes de missiles anti-aériens 8145 + 16 chars et autres véhicules blindés 4273 + 11 pièces d’artillerie de campagne 1049 + 1 systèmes de lance-roquettes multiples 394 avions 215+3 hélicoptères 3324+11 drones 8722+42 véhicules Source : ministère russe de la Défense © RIA Novosti

Depuis le début de l’opération spéciale, les forces armées russes ont désactivé 394 avions, 215 hélicoptères, 3 324 drones, 408 systèmes de missiles anti-aériens, 1 049 systèmes de lance-roquettes multiples, 8 145 chars et autres véhicules blindés, 4 273 pièces d’artillerie de campagne et 8 722 véhicules.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti