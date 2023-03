Macron franc-maçon au Congo Brazzaville

Publié à l’origine par ZeroHedge

Un média de surveillance baltique a publié des images d’une énorme quantité d’équipements militaires américains en cours de préparation pour être déplacés du port de Gdynia en Pologne.

L’étendue du matériel militaire est décrite comme un équipement appartenant à l’équipe de combat de la 3e brigade blindée de l’armée américaine, 1re division de cavalerie. Certains médias d’Europe de l’Est affirment qu’au moins une partie de l’équipement, qui ressemble à plusieurs terrains de football en longueur, est à destination de Kiev.

Équipement appartenant à l’@USArmy 🇺🇸 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division mis en scène au port de Gdynia, Pologne 🇵🇱 en préparation d’un redéploiement vers la zone continentale des États-Unis après avoir servi dans l’opération #AtlanticResolve, le 22 février 2023. #Plus forts ensemble pic.twitter.com/sqK5U3UbWZ – Baltic Security (@balt_security) 4 mars 2023

Des centaines de véhicules militaires lourds peuvent être vus dans les images, y compris des véhicules blindés de transport de troupes, des chars et des camions blindés.

Malgré les affirmations selon lesquelles l’équipement est destiné à l’Ukraine, une source qui a largement diffusé les images, « Baltic Security », a écrit qu’il se trouve dans le port polonais « en préparation d’un redéploiement vers la zone continentale des États-Unis après avoir servi dans l’opération Atlantic Resolve ».

Le russe Sputnik a noté que « certains médias polonais et ukrainiens n’ont cependant pas hésité à affirmer qu’une partie du matériel militaire vu dans la vidéo serait redéployée en Ukraine, où la Russie poursuit son opération militaire spéciale« .

Mais il reste que « ni la Maison Blanche ni le Pentagone n’ont encore commenté la question ».

« Les images surviennent alors que les États-Unis avaient déjà engagé plus de 100 milliards de dollars d’assistance sécuritaire et militaire à Kiev depuis le début de l’opération spéciale russe« , a poursuivi la publication d’État. Étant donné à quel point les lignes de front ukrainiennes, en particulier à Bakhmut, sont désespérées en ce moment pour plus de munitions et d’équipements, il serait surprenant que ces rangées de matériel ne soient pas finalement dirigées vers l’Ukraine.

