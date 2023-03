RUPTURE! Le Royaume-Uni pousse la guerre DIRECTE avec la Russie de Poutine étant donné que l’Ukraine est sur le point de s’effondrer

Ces clowns bellicistes vont tous nous faire tuer. Hier soir, Tobias Ellwood, chef de la commission de la défense du Parlement britannique, a ouvertement appelé à une guerre directe et frontale de l’OTAN contre la Russie. Cela survient alors que le président ukrainien Zelensky a déclaré qu’il ne négocierait pas de règlement de paix et a exigé plus d’armes et d’avions.

Source : Redacted News

L’élite VIP panique alors que les procès de Nuremberg 2.0 pour « crimes contre l’humanité » deviennent réalité

Des préparatifs sont en cours pour des procès pour crimes contre l’humanité à la Cour pénale internationale de La Haye, selon un initié de la CPI qui révèle que des personnalités clés de l’establishment mondialiste devraient être sacrifiées sur l’autel de l’indignation publique pour leurs crimes dans l’échec de l’élite Covid plandémique.

L’élite mondialiste a fait des trois dernières années un enfer pour la majorité, mais nous avons tenu bon, maintenu notre dignité et exposé leurs mensonges, un par un. Maintenant, nos agresseurs sont coincés dans un coin qu’ils sont obligés d’admettre pour les mensonges qu’ils ont proférés. Et ils veulent que nous pardonnions et oubliions.

Mais cela n’arrivera pas. Ce n’est vraiment pas le cas. Les gens se réveillent. Et depuis qu’ils se réveillent et réalisent que le cauchemar des trois dernières années a été créé intentionnellement par l’élite mondialiste, le peuple se soulève et demande justice.

Source : La voix du peuple

Rapport du ministère russe de la Défense – 8 mars 2023

⚡️Rapport du ministère russe de la Défense sur les progrès de l’opération militaire spéciale

(8 mars 2023)

Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale.

◽️En direction de Kupyansk, les attaques, lancées par l’aviation d’attaque au sol et de l’armée, et l’artillerie du groupe de forces « Zapad », ont entraîné la neutralisation des effectifs et du matériel ennemis près de Berestovoye, Sinkovka et Krakhmalnoye (région de Kharkov) et Rozovka (République populaire de Lougansk).

💥En outre, les actions de 10 groupes de sabotage et de reconnaissance des FAU ont été réprimées près de Tabayevka, Grianikovka, Olshana (région de Kharkov), Artyomovka, Novosyolovskoye et Stelmakhovka (République populaire de Lougansk).

💥Les pertes des FAU ont été de 60 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, 3 véhicules à moteur et 1 obusier automoteur Akatsia.

◽️En direction de Krasniy Liman, les attaques, l’artillerie lancée et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces « Tsentr » ont entraîné la neutralisation des unités des FAU près de Nevskoye, Novolyubovka, Chervonopopovka, Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk) et Grigorovka (République populaire de Donetsk).

💥Les pertes ennemies ont été de 130 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d’infanterie, 3 véhicules de combat blindés, 3 véhicules à moteur et 1 obusier automoteur Gvozdika.

◽️En direction de Donetsk, les opérations actives du groupe de forces « Yug », ainsi que les attaques de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée et de l’artillerie ont entraîné la neutralisation de plus de 180 militaires ukrainiens, 2 chars, 3 véhicules de combat d’infanterie, 5 véhicules à moteur, 1 obusier automoteur Akatsia et 1 obusier automoteur Gvozdika.

◽️Dans les directions sud de Donetsk et Zaporozhye, l’aviation opérationnelle-tactique et de l’armée, ainsi que l’artillerie du groupe de forces « Vostok » ont lancé une attaque par le feu complexe contre les unités des forces armées ukrainiennes (FAU) près d’Ugledar, Pavlovka, Novosyolovka (République populaire de Donetsk) et Novodanilovka (région de Zaporozhye).

💥Les pertes des FAU ont été de 65 militaires ukrainiens, 1 char, 2 véhicules de combat blindés, 3 camionnettes et 1 obusier Msta.

◽️En direction de Kherson, plus de 50 militaires ukrainiens, 2 véhicules à moteur et 1 obusier D-30 ont été détruits par des tirs d’artillerie.

◽️L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 87 unités d’artillerie à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 207 zones.

◽️1 Le détecteur de cibles aériennes à basse altitude 36D6 a été détruit près de Novoaleksandrovka (République populaire de Donetsk).

💥De plus, le quartier général de la 59e brigade d’infanterie mécanisée des FAU a été neutralisé près de Memrik (République populaire de Donetsk).

💥Les forces de défense aérienne ont intercepté 4 projectiles de systèmes de roquettes à lancement multiple HIMARS, ainsi que 5 drones ukrainiens près de Novaya Kakhovka, Nikolayevka (région de Kherson), Chervonoarmeyskoye (région de Zaporozhye), Nikolskoye (République populaire de Donetsk) et Shipilovka (République populaire de Lougansk ).

📊Au total, 398 avions, 217 hélicoptères, 3 361 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles de défense aérienne, 8 222 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 055 véhicules de combat équipés de MLRS, 4 300 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 8 798 unités de des véhicules militaires ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

#MoD #Russie #Ukraine #rapport

Traduction : MIRASTNEWS