Rep. Jim Jordan: Fauci a donné la priorité à la recherche sur le gain de fonction, a caché la véritable origine de COVID-19

Le représentant Jim Jordan (R-OH) a révélé que l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, était opposé à la théorie des fuites de laboratoire du coronavirus de Wuhan (COVID-19) parce qu’ils effectuaient des recherches sur le gain de fonction dans la capitale de la province centrale du Hubei en Chine.

Lors d’un récent épisode de « Sunday Morning Futures » sur Fox News, le membre du Congrès de l’Ohio a abordé cette question parallèlement à l’enquête du House Oversight Committee sur les origines de COVID-19. Jordan est membre du comité susmentionné présidé par le représentant James Comer (R-KY).

«La question fondamentale est la suivante: pourquoi le Dr Fauci était-il si occupé à s’assurer que le récit ne concernait pas le laboratoire? Je pense que c’est parce qu’ils y faisaient des recherches sur le gain de fonction. Il ne voulait pas que cela sorte », a révélé Jordan. « Et c’était le récit auquel tout le monde à gauche a adhéré, même si les faits et le bon sens, peut-être le plus important, indiquaient la théorie des fuites de laboratoire. »

Selon le membre du Congrès de l’Ohio, Fauci a reçu un e-mail le 31 janvier 2020 du virologue Dr Kristian Andersten déclarant que le SRAS-CoV-2 « avait l’air artificiel ». Le lendemain, Fauci a reçu un autre e-mail du Dr Robert Garry, un autre virologue.

«Maintenant, ce sont des médecins auxquels il a distribué l’argent de nos impôts au fil des ans. L’e-mail indiquait que Garry ne savait pas comment cela s’était produit dans la nature et que cela se ferait facilement dans un laboratoire », a noté Jordan. «Le même jour – 1er février 2020 – Fauci a organisé une conférence téléphonique avec le Dr Francis Collins, Garry, Andersen et tous les autres virologues. Et trois jours plus tard, tout le monde change d’histoire.

Jordan a également mentionné que trois mois après cette conférence téléphonique, Garry et Andersen ont reçu des subventions de Fauci d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour poursuivre leurs recherches.

Le DoE confirme que COVID-19 a très probablement commencé à partir d’une fuite de laboratoire à Wuhan

Le 27 février, Jordan a partagé sur les réseaux sociaux un lien vers un article du Wall Street Journal sur le ministère de l’Énergie (DoE) admettant que la pandémie de COVID-19 a très probablement commencé à partir d’une fuite de laboratoire à Wuhan, en Chine.

La conclusion a été tirée après que la Maison Blanche et la Chambre des représentants ont reçu un rapport de renseignement classifié sur l’origine réelle dudit virus. Cependant, les médias grand public ont rapporté que le département avait tiré sa conclusion avec une « faible confiance ». (Connexe: le département de l’énergie admet maintenant que COVID-19 est probablement originaire du laboratoire de Wuhan.)

L’administration du président Joe Biden est restée ferme contre la théorie des fuites de laboratoire. Fauci a même réfuté l’affirmation de l’ancien président Donald Trump, citant une étude qui a révélé que les mutations du virus sont « cohérentes avec un saut d’une espèce d’un animal à un humain ».

Le changement du DoE a été noté dans une mise à jour d’un document de 2021 par le bureau d’Avril Haines, la directrice du renseignement national. Il rejoint maintenant le Federal Bureau of Investigation (FBI) dans la conviction que le virus s’est probablement propagé via une « transmission accidentelle » dans un laboratoire chinois.

La Jordanie a suggéré que l’évaluation du Département de l’énergie soulevait des questions supplémentaires sur la réponse à la pandémie, y compris les verrouillages, les mandats de vaccination et d’autres restrictions qui ont longtemps été des cibles conservatrices.

« Pourquoi ont-ils menti sur les origines de #COVID ? Pourquoi ont-ils menti à propos de la recherche sur le gain de fonction ? Pourquoi ont-ils menti sur l’immunité naturelle ? a-t-il récemment posté sur Twitter.

Visitez Pandemic.news pour plus d’informations sur la théorie des fuites de laboratoire COVID-19.

Regardez l’épisode complet de « Sunday Morning Futures » avec le représentant de l’Ohio Jim Jordan et Maria Bartiromo ci-dessous.

https://www.brighteon.com/embed/98116919-ff53-48a1-ab89-cac81a033d95

This video is from the Red Voice Media channel on Brighteon.com.

More related stories:

THREE YEARS LATE: Energy Department finally concludes that COVID probably came from a Chinese lab.

WHO finally ready to investigate COVID lab-leak theory after denying it for years.

Lab leak cover-up? WHO coronavirus origin investigator thanked Fauci for dismissing lab leak theory.

Fauci threatened the careers of scientists who publicly supported the coronavirus lab leak theory.

Sources include:

Breitbart.com

Twitter.com

WSJ.com

FT.com

Brighteon.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News