RUPTURE : UN GRAND INCENDIE SE DÉCLARE SUR UNE PLATE-FORME PÉTROLIÈRE À PLUSIEURS ÉTAGES AVEC DES MATIÈRES DANGEREUSES BRULANT

BREAKING: FIERY TRASH CRASH INTO WEST VIRGINIA’S NEW RIVER. ANOTHER EPA/ FEMA CERCLA LANG GRAB?!

BREAKING: FIERY TRASH CRASH INTO WEST VIRGINIA’S NEW RIVER. ANOTHER EPA/ FEMA CERCLA LANG GRAB?!

Encore un autre déraillement de train ! Springfield, Ohio

Encore un autre déraillement de train ! Springfield, Ohio

UN GRAND INCENDIE SE DÉCLARE SUR UNE PLATE-FORME PÉTROLIÈRE À PLUSIEURS ÉTAGES AVEC DES MATIÈRES DANGEREUSES BRULANT

Actuellement, plusieurs pompiers, accompagnés de plusieurs autres entreprises, luttent contre un grand incendie qui s’est déclaré sur une plate-forme pétrolière située du côté est de la rivière Mobile, en Alabama. Il a été découvert que la structure imposante de la plate-forme pétrolière abritait une quantité importante de diesel, de fluide hydraulique et d’huile, avec des dangers potentiels supplémentaires à bord. Les autorités ont indiqué que l’origine de l’incendie reste inconnue pour le moment.