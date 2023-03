Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense a admis que l’armée ukrainienne mourait pour les intérêts de l’OTAN

Le secrétaire du NSDC, Danilov, a admis que l’armée ukrainienne mourait pour les intérêts de l’OTAN

© RIA Novosti / Alexey Maishev / Accéder à la médiathèque

Monture d’artillerie automotrice (SAU) « Msta-S » en position de combat dans le secteur sud de l’opération spéciale. Photo d’archive

MOSCOU, 9 mars – RIA Novosti. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, a admis sur les ondes du talk-show « Big Lvov Speaks » que les soldats des Forces armées ukrainiennes meurent pour les pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord.

« Nous devons commencer à parler haut et fort à l’Occident : nous savons que nous ne défendons pas seulement nous-mêmes, nous défendons les pays de l’OTAN. <…> Les pays baltes, la Pologne – aujourd’hui, nous nous battons pour eux, sacrifiant nos vies, et cela doit être dit à haute voix », a-t-il dit. Il.

Plus tôt, le directeur du Service de renseignement extérieur, Sergei Naryshkin, a déclaré que l’Occident augmentait le volume et la gamme d’armes de frappe offensive fournies à Kiev. Selon lui, cela est dû à la détermination des États-Unis et de ses alliés à combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien.

Auparavant, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le représentant permanent de la Russie, Vasily Nebenzia, avait déclaré que le peuple ukrainien était contraint de se battre pour les tâches d’autrui et que le pays lui-même était devenu un « SMP de l’OTAN ».

L’année dernière, Moscou a envoyé une note aux pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord en raison de la fourniture d’armes aux forces armées ukrainiennes. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant des munitions deviendra une cible légitime pour le VKS dans la république voisine. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que les États de l’OTAN « jouaient avec le feu » en armant le régime de Kiev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les États-Unis exhortent les négociants mondiaux à négocier le pétrole russe sans crainte

FT : Le Trésor américain encourage en privé les négociants mondiaux à négocier le pétrole russe

© RIA Novosti / Maxim Bogodvid / Accéder à la médiathèque

Moulin à huile dans le district d’Almetyevsk de la République du Tatarstan. Photo d’archive

MOSCOU, 9 mars – RIA Novosti. Les autorités américaines ont exhorté en privé les plus grands négociants en matières premières à ne pas avoir peur de conclure des accords pour l’approvisionnement en pétrole de la Russie, qui est négocié dans le cadre du prix plafond fixé par les pays occidentaux, rapporte le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Selon la publication, des responsables du Trésor américain ont rencontré des représentants des sociétés commerciales Trafigura et Gunvor. Bien que les États n’aient pas interféré avec le commerce du pétrole russe conformément au prix plafond, les plus grands négociants en pétrole ont eu peur de s’y mêler.

Comme l’a déclaré l’un des participants à la réunion à la publication, les États-Unis « ont activement appelé » à la reprise du commerce du pétrole russe.

Comme le souligne la publication, Washington tente de réduire les revenus de Moscou provenant de la vente de matières premières, mais souhaite en même temps maintenir l’approvisionnement en pétrole de la Russie, craignant les conséquences de la coupure des approvisionnements de l’un des plus grands exportateurs. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré au journal qu’ils étaient encouragés par la stabilité du marché pétrolier malgré la baisse des revenus de la Russie.

La décision de l’Union européenne d’imposer un embargo sur les produits pétroliers et le pétrole a été prise l’été dernier. Les sanctions pétrolières avec un retard de six mois sont entrées en vigueur le 5 décembre, les sanctions carburant sont entrées en vigueur deux mois plus tard, à partir du 5 février.

La Russie a également préparé ses propres contre-sanctions en réponse aux actions non marchandes des pays occidentaux. À la fin de l’année dernière, le président Vladimir Poutine a signé un décret interdisant la fourniture de pétrole et de produits pétroliers russes si un plafond de prix est directement ou indirectement spécifié dans le contrat avec les contreparties. Pour le pétrole, l’interdiction est en vigueur depuis le 1er février, pour les produits pétroliers, la date doit être déterminée par le gouvernement. La validité totale du décret est toujours limitée au 1er juillet de cette année.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti