En vidéo : L’avancée de Wagner à Bakhmut en février-mars 2023 (Mise à jour de la carte)

En vidéo : L’avancée de Wagner à Bakhmut en février-mars 2023 (Mise à jour de la carte)

Une dure nuit en Ukraine

Une dure nuit ! – A déclaré Zelensky commentant une autre frappe massive des forces russes sur des installations militaires et énergétiques dans toute l’Ukraine, qui a eu lieu dans la nuit du 9 mars.

Selon le président ukrainien, des cibles à Kiev, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Odessa, Kharkiv, Zaporozhye, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia ont été touchées.

Selon lui, les infrastructures critiques et les bâtiments résidentiels ont été endommagés et il y a eu des victimes. Cependant, aucune preuve et des informations plus précises n’ont été fournies.

Dans diverses régions du pays, la communication, ainsi que l’approvisionnement en énergie et en eau ont été interrompus. La circulation des trains a également été retardée.

La compagnie d’énergie ukrainienne DTEK a confirmé qu’au moins trois centrales thermiques avaient été endommagées. Selon les déclarations de responsables ukrainiens, des infrastructures critiques ont subi des dommages importants dans les régions de Kiev, Odessa et Kharkiv.

Le maire de Kiev a signalé des explosions dans les quartiers Goloseevsky et Svyatoshinsky de la capitale.

L’une des cibles était le CHP-5 de Kiev. Auparavant, cette installation d’infrastructure énergétique avait déjà été touchée, mais la cogénération a continué de fonctionner. À en juger par les images partagées par les résidents locaux, le moteur et les chaufferies, où se trouvent les principaux équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation, ont été touchés par des missiles russes.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a affirmé que, entre autres, 6 missiles russes hypersoniques à lancement aérien Kinzhal ont été utilisés simultanément lors de l’attaque sur le territoire ukrainien.

Si elle est confirmée, l’attaque d’aujourd’hui pourrait marquer l’utilisation la plus massive de missiles hypersoniques Kinzhal lors de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Auparavant, seuls quelques-uns d’entre eux auraient été lancés lors d’une seule attaque de missile.

Étant donné que la défense aérienne ukrainienne n’a pas la capacité d’intercepter ces missiles, il est fort probable que tous les missiles hypersoniques russes aient atteint leurs cibles avec succès.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front