La faillite de la Silicon Valley menace d’autres banques américaines de problèmes, selon les médias

LA TÊTE HAUTE !! 200 MILLIARDS DE DOLLARS DE DÉPÔTS – LA PLUS GROSSE DÉFAILLANCE DEPUIS 2008, LA 2ÈME DÉFAILLANCE BANCAIRE EN 3 JOURS

Le premier domino n’est pas celui-ci – c’est le deuxième cette semaine. Voici le premier mercredi :

Silvergate Bank échoue – entre en liquidation. Crash de bitcoin. Est-ce le premier domino à tomber ? 08/03/23 :

Échec de la banque de la Silicon Valley :

Silicon Valley Bank : le plus gros échec depuis la crise financière de 2008 alors que les régulateurs américains ferment une banque et saisissent des actifs :

Les régulateurs américains ont fermé la 16e plus grande banque du pays, dans le plus grand effondrement d’une institution financière depuis la crise financière de 2008. La Silicon Valley Bank a fait faillite après que les déposants – principalement des travailleurs de la technologie et des sociétés financées par du capital-risque – ont commencé à retirer leur argent, créant une ruée sur la banque. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis a saisi ses actifs.

Il a déclaré que la banque disposait de 209 milliards de dollars (173 milliards de livres sterling) d’actifs et de 175,4 milliards de dollars (146 milliards de livres sterling) de dépôts au moment de la faillite. On ne savait pas combien de dépôts dépassaient la limite d’assurance de 250 000 dollars (207 000 £). La chute de la banque marque la plus grande faillite d’une banque américaine depuis Washington Mutual lors de la crise financière de 2008.

La FDIC n’a pas pu trouver immédiatement un acheteur pour les actifs de la banque, signalant la rapidité avec laquelle les déposants avaient encaissé. Il a également saisi les actifs de la banque au milieu de la journée ouvrable, signe de la gravité de la situation. La santé financière de la Silicon Valley Bank a été de plus en plus remise en question cette semaine après que la banque a annoncé son intention de lever jusqu’à 1,75 milliard de dollars (1,45 milliard de livres sterling) afin de renforcer sa position en capital.

La Silicon Valley Bank avait agi comme un conduit financier majeur pour les entreprises financées par du capital-risque, qui ont été durement touchées au cours des 18 derniers mois, la Réserve fédérale américaine ayant relevé les taux d’intérêt et rendu les actifs technologiques plus risqués moins attrayants pour les investisseurs. La banque était fortement exposée à l’industrie technologique, mais les experts disent qu’il y a peu de chances d’effets d’entraînement dans le secteur bancaire, comme c’était le cas dans les mois qui ont précédé la récession il y a plus de dix ans.

Il y a eu de fortes baisses de marché pour les deux plus grandes banques internationales du FTSE 100, HSBC et Standard Chartered, qui ont chuté de plus de 4,5 %. Susannah Streeter, responsable de la monnaie et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu’il y avait un « état de panique légère » entourant les actions du secteur financier en raison des nouvelles de la Silicon Valley Bank. Elle a déclaré que les inquiétudes sur les taux d’intérêt avaient également ébranlé les investisseurs, mais que les nouvelles en provenance des États-Unis les avaient particulièrement « effrayés ».

Attendez madame, ça va être terrifiant.

NYT : la faillite de la Silicon Valley Bank menace d’autres banques américaines de problèmes

© AP Photo/Jeff Chiu

La police à l’extérieur d’une banque de la Silicon Valley à Santa Clara, en Californie. Photo d’archive

MOSCOU, 11 mars – RIA Novosti. Les banques américaines pourraient être confrontées à des problèmes après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), écrit le New York Times.

« La Federal Deposit Insurance Corporation a pris le contrôle des actifs de la banque (SVB. – éd. approx.) vendredi. L’effondrement a fait craindre que d’autres banques ne soient également confrontées à des problèmes », indique la publication.

La publication précise que la faillite de SVB est survenue deux jours après que la banque a pris des mesures d’urgence pour traiter les demandes de retrait. Dans le même temps, la forte baisse de la valeur de ses actifs d’investissement « a secoué Wall Street et les épargnants, faisant chuter les actions ».

Les problèmes rencontrés par la Silicon Valley Bank pourraient s’étendre à certaines parties de ce secteur, de sorte que la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a publiquement assuré les investisseurs de la stabilité du système bancaire américain, note l’article.

Dans le même temps, les déposants ont « vidé » des actions de banques similaires, telles que First Republic, Signature Bank et Western Alliance. Beaucoup de ces institutions financières et de crédit servent des clients débutants et ont des portefeuilles d’investissement similaires à SVB, souligne le journal.

Dans le même temps, comme l’écrit le journal, vendredi, les transactions sur les actions d’au moins cinq banques ont été suspendues plus d’une fois, car leur forte baisse « a conduit à limiter la volatilité des bourses ».

En revanche, les banques JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont au contraire fait preuve de résilience. Leurs parts étaient « globalement inchangées vendredi ».

Samedi après-midi, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a annoncé que les régulateurs de l’État de Californie avaient fermé la Silicon Valley Bank, la plus grande banque à s’effondrer aux États-Unis depuis la dernière crise financière. La FDIC a transféré tous les dépôts assurés de la SVB à une entité distincte qu’elle a créée, la Banque nationale d’assurance des dépôts de Santa Clara.

SVB s’est spécialisé dans le travail avec les startups de la Silicon Valley. Le 8 mars, la banque a annoncé la vente de la quasi-totalité de ses titres et a subi une perte après impôts de 1,8 milliard de dollars.

Une tentative de levée de capitaux de deux milliards de dollars le lendemain s’est soldée par un échec. Les actions SVB se sont effondrées de plus de 60% et le 10 mars, la négociation a été complètement suspendue. En conséquence, le secteur bancaire américain a chuté de 6,5 % le 9 mars et de 3,5 % le 10 mars. Après cela, SVB a embauché des consultants pour explorer la possibilité d’une vente.

