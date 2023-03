La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Entre le 6 et le 8 février, RT et d’autres sources d’information russes ont publié des vidéos documentant quatre frappes récentes avec des munitions Lancet flânant sur les systèmes d’artillerie des forces de Kiev dans la zone d’opération militaire spéciale.

Les munitions qui flânaient visaient un mortier remorqué de 2400 mm M240 de fabrication soviétique, un obusier remorqué de 155 mm M777 de fabrication américaine et trois obusiers automoteurs de 155 mm M109 de fabrication américaine.

155 mm howitzers.

Le Lancet a été développé par ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

La munition flâneuse vole vers la zone ciblée avec un système de navigation inertielle assisté par GLONASS, l’opérateur utilise ensuite un système électro-optique embarqué via une liaison de données bidirectionnelle pour détecter, suivre et verrouiller la cible.

Le profil de vol bas, la petite section radar et la signature infrarouge minimale du Lancet le rendent presque impossible à détecter et à intercepter.

Les forces de Kiev ont reçu au moins 800 systèmes d’artillerie des États-Unis et d’autres alliés après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Beaucoup de ces systèmes ont déjà été détruits ou endommagés par l’armée russe à l’aide de munitions de chasse Lancet et d’autres systèmes d’armes à guidage de précision.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front