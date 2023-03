L’Ukraine a utilisé des bombes JDAM-ER contre les forces russes: un responsable du DPR

En vidéo : L’armée russe détruit le système de défense aérienne ukrainien Stormer HVM avec un drone Lancet

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit un système de défense aérienne à courte portée Stormer HVM de fabrication britannique pour la première fois depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Le 11 mars, le ministère russe de la Défense a diffusé des séquences vidéo montrant le Stormer HVM détruit par une munition vagabonde Lancet. Selon le ministère, le système a été déployé sur le territoire de la République populaire de Donetsk.

Le Stormer HVM, qui est construit autour du châssis du véhicule blindé de transport de troupes Alvis Stormer, a été développé principalement pour contrer la menace de cibles aériennes lentes et volant à basse altitude, comme les hélicoptères, les drones et les munitions qui traînent. Le système est équipé d’un système de ciblage électro-optique et peut être armé jusqu’à huit missiles Martlet ou Starstreak.

Le Martlet est guidé par faisceau laser avec prise d’origine du terminal infrarouge et un capteur de proximité laser. Le missile a une portée maximale de huit kilomètres. D’autre part, l’ancien Starstreak est guidé par SACLOS [Commande semi-automatique à ligne de soupirs] et armé de trois sous-munitions, des fléchettes, qui sont guidées par faisceau laser. Le missile a une portée maximale d’environ sept kilomètres.

Le Royaume-Uni aurait fourni aux forces de Kiev au moins six systèmes Stromer HVM depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

Le Lancet a été développé par ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. Le Stormer HVM a été ciblé avec la version de base de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52, qui a une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes.

La munition vagabonde est équipée d’un système électro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les forces de Kiev ont reçu plusieurs systèmes de défense aérienne de fabrication occidentale de ses alliés ces derniers mois. Cependant, ces systèmes n’ont pas été très efficaces. La frappe du Lancet sur le Stormer HVM en est un exemple clair.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’Ukraine a utilisé des bombes JDAM-ER contre les forces russes: un responsable du DPR

Un B-52 Stratofortress, affecté au 49e Escadron d’essai et d’évaluation de la base aérienne de Barksdale, en Louisiane, se prépare pour une démonstration opérationnelle du projet de mine navale Quickstrike-ER (QS-ER) au Pacific Missile Range Facility at Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaï, le 28 mai 219. (U.S. Air Force photo par Tech. Le Sgt. Heather Redman)

Les forces de Kiev ont largué une bombe avec le kit de guidage américain Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) sur la zone de Kurdyumovka près de la ville d’Artyomovsk, également connue sous le nom de Bakhmut, dans le Donetsk pour tester la possibilité de l’employer à partir d’avions de combat de fabrication soviétique, Yan Gagin, expert militaro-politique et conseiller du chef par intérim de la République populaire de Donetsk, a déclaré à TASS le 10 mars.

«Ce sont des bombes à lancement aérien. À l’origine, ils étaient destinés aux avions de l’OTAN. L’Ukraine n’a pas de tels avions. Nous pensons que cela aurait pu être un test de combat avec un transporteur non standard. Cela peut s’appliquer, en particulier, aux chasseurs multirôles MiG-29 », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont annoncé l’envoi de «munitions aériennes de précision» aux forces de Kiev en décembre dernier. Plus tôt cette semaine, le chef des forces aériennes américaines en Europe, le général James Hecker, a confirmé que des bombes JDAM-ER GBU-62 avaient déjà été livrées à l’Ukraine.

Le kit JDAM-ER se compose d’une queue avec un système de navigation inertielle assisté par GPS et d’une paire d’ailes pliables qui aident la bombe à glisser vers la cible désignée avec une portée allant jusqu’à 80 kilomètres.

La seule variante connue du GBU-62 semble être le GBU-62(V)1/B Quickstrike-ER, qui combine le kit JDAM-ER avec la mine navale Mk 64 Quickstrike de classe 2 000 livres [907 kg]. Les mines, qui sont basées sur les bombes de la série Mk 80, ne peuvent pas être utilisées comme munitions à usage général. L’Ukraine a peut-être reçu une variante spéciale avec cette capacité.

L’armée de l’air ukrainienne a peut-être intégré le JDAM-ER sur ses avions de combat MiG-29, comme Gagin l’a suggéré. D’autres options possibles sont les avions de combat Su-27, les bombardiers tactiques Su-24 et même les avions d’appui aérien rapproché Su-25.

L’année dernière, Kiev a intégré les missiles anti-radar AGM-88 HARM de fabrication américaine sur ses avions de chasse MiG-29 et Su-27. Cependant, le missile a mal fonctionné.

La décision américaine de fournir le JDAM-ER visait à fournir aux forces de Kiev une arme à longue portée plus flexible et plus puissante.

Les bombes JDAM-ER sont très efficaces. Cependant, les pilotes ukrainiens devront les libérer de hautes altitudes, ce qui les exposerait aux tirs antiaériens russes. De plus, le système de guidage des bombes est vulnérable à la guerre électronique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front