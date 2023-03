L’Organisation mondiale de la santé est devenue l’arme de choix des Nations Unies pour prendre le contrôle mondial alors que l’organisation lance une tentative à deux volets pour créer les bases d’un gouvernement mondial unique de mondialistes non élus. Des négociations secrètes ont eu lieu cette semaine à Genève, en Suisse, pour discuter des amendements proposés au Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS, considéré comme un instrument contraignant du droit international. Des négociations similaires ont eu lieu le mois dernier pour la rédaction d’un nouveau traité pandémique de l’OMS. Et selon un initié de l’OMS, l’organisation mondialiste n’est qu’à quelques mois de créer un gouvernement mondial fonctionnel avec des droits issus de traités qui remplacent les lois des États membres, y compris la Constitution et la Déclaration des droits des États-Unis.

