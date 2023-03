Récolte désastreuse : Silicon Valley Bank et le lobby bancaire anti-régulation

Image d’illustration

Écrit par le Dr Binoy Kampmark

Avant l’effondrement financier viennent les lobbyistes agressifs anti-réglementation. Celles-ci sont souvent du même acabit : détester tout ce qui ressemble à de la surveillance, des restrictions, des rapports et de la surveillance. Ils sont des incarnations de la frontière, brandissant symboliquement des fusils et tuant les indigènes, recherchant la richesse au-delà des notes de papier, de la conformité et de l’ennui bureaucratique.

L’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), pendant un temps la banque préférée des start-up, est le fruit amer de cette moisson. Trois jours avant la deuxième plus grosse faillite d’une institution financière américaine depuis l’implosion de Washington Mutual (Wamu) en 2008, les lobbyistes du secteur bancaire avaient raison de jubiler. Ils avaient les oreilles d’un certain nombre de législateurs du GOP et insistaient sur le fait que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n’avait que peu de raisons de renforcer les réglementations dans l’industrie.

En fait, c’est le cas inverse qui a été posé : l’environnement financier s’avérait trop contraignant et avait besoin d’être assoupli. Cet effort s’est appuyé sur les gains réalisés sous l’administration Trump, qui a vu l’adoption de la loi sur la croissance économique, l’allègement de la réglementation et la protection des consommateurs. Le chef de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy, était particulièrement désireux de revenir sur des éléments des mesures bancaires Dodd-Frank introduites à la suite de la crise financière de 2008. En 2018, il a obtenu une grande partie de ce qu’il souhaitait.

Les lobbyistes de la SVB ont été particulièrement agressifs dans cette entreprise, allant même jusqu’à demander des exemptions à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l’organisme chargé d’assurer les dépôts bancaires en temps de crise et de surveillance institutionnelle. Deux anciens membres du personnel de McCarthy se trouvent être des lobbyistes enregistrés pour SVB, un fait qui montre à quel point la porte tournante américaine entre la politique et les affaires continue de tourner à une certaine vitesse. La liste du lobby SVB comprend également des personnalités qui ont trouvé un emploi sous l’ancien président Bill Clinton, l’ancien sénateur Mike Enzi (R-My), l’ancien sénateur Tom Coburn (R-Okla.) Et l’ancien sénateur Arlen Specter (D-Pa.), Juste pour nommez-en quelques-uns.

La crise est arrivée. Le 9 mars, les startups et les capital-risqueurs ont fait une course sur SVB alors que le cours de son action a chuté. SVB avait vendu son portefeuille disponible à la vente (AFS) pour 21 milliards de dollars US avec une perte de 1,8 milliard de dollars US. Dans une réponse de rattrapage et de mobilisation de capitaux, SVB a ensuite annoncé qu’elle vendrait 2,25 milliards de dollars américains en nouvelles actions.

Le lendemain, la FDIC avait placé SVB sous séquestre. La société a promis que les déposants assurés auraient accès à leurs dépôts assurés le 13 mars; les déposants non assurés devraient attendre un peu plus longtemps, s’attendant à une « avance dans la semaine prochaine ». Mais étant donné que 90% des dépôts de la banque dépassaient le montant garanti par la FDIC, les perspectives d’une récupération adéquate se sont révélées incertaines, du moins jusqu’à ce que la FDIC, la Réserve fédérale et le Trésor américain leur promettent une protection.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, s’est montré plutôt vert en suggérant que le système financier, dans l’état actuel des choses, serait suffisamment résistant pour empêcher toute contagion. « Les régulateurs fédéraux prêtent attention à cette institution financière particulière », a-t-il déclaré à CNN, « et lorsque nous pensons au système financier au sens large, nous sommes très confiants dans la capacité et la résilience du système ».

Cela est forcément déplacé. Ce n’est certainement pas l’opinion de l’ancienne directrice de la FDIC, Sheila Blair, qui soutient qu’il existe d’autres banques dans le système avec de grandes quantités de dépôts non assurés et des pertes non réalisées. « Ces banques qui ont de grandes quantités d’argent institutionnel non assuré … ce sera de l’argent chaud qui coulera s’il y a un signe de problème. »

David Sacks de Craft Ventures est également d’avis qu’une intervention immédiate au niveau gouvernemental était nécessaire. « Où est Powell ? » se demanda-t-il. « Où est [la secrétaire américaine au Trésor Janet] Yellen ? Arrêtez cette crise MAINTENANT. SVB, a-t-il proposé, devrait être placé parmi les quatre premières banques. « Faites-le avant l’ouverture de lundi ou il y aura contagion et la crise se propagera. »

Des questions sont posées pour savoir si le bogue anti-réglementaire est parvenu aux différentes autorités et agences. Mike Novogratz, fondateur de Galaxy Digital, s’est demandé si toutes les banques étaient désormais traitées comme des fonds spéculatifs. « Cela ressemble à une erreur de politique. »

Des économistes comme Peter Schiff sont encore plus accablants, affirmant que l’ensemble du secteur bancaire américain est prêt pour un nettoyage cathartique qui sera plus important qu’après 2008. Les banques américaines détenaient « du papier à long terme à des taux d’intérêt extrêmement bas. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les bons du Trésor à court terme. Dans un tel environnement, les déposants, à la recherche de rendements plus élevés, initieraient des retraits massifs, entraînant un raz-de-marée d’effondrements bancaires.

Le blâme pour la débâcle du SVB a été étendu. « Il s’agissait d’une panique bancaire induite par l’hystérie causée par des VC [capital-risqueurs] », a déclaré Ryan Falvey, un investisseur fintech basé chez Restive Ventures. « Cela restera dans les mémoires comme l’un des cas ultimes d’une industrie qui se coupe le nez pour malgré son visage. »

Les défenseurs de la surveillance sont tenus d’être d’accord. Dennis Kelleher, PDG de l’organisation à but non lucratif Better Markets, en fait certainement partie. « L’effondrement incroyablement rapide de SVB devrait mettre un terme aux tentatives incessantes des banques, des lobbyistes et de leurs alliés politiques d’affaiblir le capital et d’autres réglementations financières qui protègent les déposants, les consommateurs, les investisseurs et la stabilité financière. »

Cela se révélera probablement être un vol de fantaisie. Les lobbyistes bancaires ont une forme destructrice et une endurance. En 2019, le Fonds monétaire international a publié un document de travail notant que le lobbying bancaire, en général, produisait «une capture réglementaire, ce qui réduit le soutien à des règles et à une application plus strictes. Ceci, à son tour, permet des pratiques plus risquées et de moins bons résultats économiques.

Comme l’a montré la grande crise financière, la réglementation financière est souvent l’antidote au banditisme. Les types pillage et frontière résisteront toujours à de telles tendances. Encore une fois, ils ont été trouvés insuffisants, et encore une fois, les conséquences néfastes de leurs idées vont s’avérer profondes et étendues.

Le Dr Binoy Kampmark était boursier du Commonwealth au Selwyn College de Cambridge. Il enseigne actuellement à l’Université RMIT. Courriel : bkampmark@gmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front