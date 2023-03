Les ruées bancaires se poursuivent alors que plusieurs banques sont sur le point de s’effondrer

Le BAILOUT non-bailout commence – l’effondrement total du système est temporairement évité grâce à une inondation de liquidités d’urgence

Trois banques américaines ont fait faillite la semaine dernière (Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature). La contagion s’est installée et s’est rapidement propagée aux autres banques.

L’ensemble du système bancaire américain se serait effondré à partir d’aujourd’hui si la FDIC n’était pas intervenue et n’avait pas proposé de sauver même les déposants non assurés de la SVB. Normalement, la FDIC ne couvre que 250 000 $ en dépôts par personne ou institution. Pour tenter d’éviter un effondrement systémique total, ils ont annoncé hier lors d’une session d’urgence qu’ils couvriraient tous les dépôts de ces banques.

Le problème est que la FDIC ne disposait que d’un peu plus de 100 milliards de dollars de fonds pour mener à bien cette opération.

Pourtant, le total des dépôts bancaires détenus à travers l’Amérique approche les 10 000 milliards de dollars. (Près de 10 000 milliards.)

En effet, la FDIC ne dispose que de fonds suffisants pour couvrir environ 1 % des dépôts bancaires en Amérique.

Pire encore, les banques américaines ont plus de 300 000 milliards de dollars de passifs dérivés. C’est trente fois plus que les 10 000 milliards de dollars de dépôts. La FDIC n’a qu’une infime fraction d’une fraction pour même penser à couvrir ces pertes, si les produits dérivés commencent à se dénouer.

L’affirmation selon laquelle la FDIC renfloue les déposants sans utiliser « l’argent des contribuables » est un mensonge

Mathématiquement, tout cela signifie que le Trésor et la Fed vont devoir imprimer de l’argent pour soutenir les banques défaillantes, d’autant plus que la contagion se propage et que de plus en plus de banques crachent alors que la Fed augmente les taux d’intérêt – une sorte de « démolition contrôlée » de l’économie et de la bourse des États-Unis.

Cela va diluer la valeur des dollars et provoquer d’énormes augmentations de l’inflation sur tous les produits que vous achetez normalement, tels que l’épicerie, le logement, les vêtements, le carburant, etc.

Tout cet argent imprimé est créé sous forme de dette sur les épaules des contribuables américains, et le gouvernement va prendre des mesures pour confisquer de plus en plus d’argent au peuple américain pour essayer de consolider le cauchemar financier qu’il a créé. Joe Biden pousse déjà des impôts beaucoup plus élevés, alors même que les États-Unis sont sur la bonne voie (avec de nouveaux programmes de dépenses) pour atteindre plus de 50 000 milliards de dollars de dette nationale d’ici 2030.

Qu’il n’y ait pas d’illusions sur la façon dont cela se terminera : l’effondrement total du dollar, du système bancaire et des États-Unis tels que nous les connaissons.

C’était peut-être le plan depuis le début.

Écoutez le podcast Situation Update d’aujourd’hui pour plus de détails (et un plan d’action pour survivre financièrement à tout cela):

– Janet Yellen annonce un « filet de sécurité » du Trésor sur les dépôts de TROIS banques en faillite

– La FDIC dit qu’elle utilisera l’argent de son Fonds d’assurance-dépôts (DIF)

– Les réclamations « aucun argent des contribuables » ne sera utilisé pour le renflouement – mais c’est UN MENSONGE

– La FDIC ne dispose que de 100 milliards de dollars maximum, et les renflouements coûteront PLUS

– Après que la FDIC ait dépensé de l’argent, la Fed imprimera de l’argent pour les renflouements

– Les banques incitées à agir imprudemment, à faire des paris risqués qui échouent

– Nous sommes entrés dans le chapitre où la Fed imprime de l’argent pour renflouer toutes les banques en faillite

– Cela entraînera #inflation et dévaluation du dollar – effondrement de la monnaie

– Il y a près de 10 000 milliards de dollars de dépôts bancaires aux États-Unis

– Plus de 300 000 milliards de dollars d’expositions aux dérivés parmi les banques

– La FDIC a déjà brûlé tout son argent à partir d’aujourd’hui

– Comment la FDIC couvrira-t-elle l’effondrement de la banque NEXT ?

– Les personnes rationnelles retireront de l’argent des banques pour réduire le risque d’exposition à l’effondrement

– Plus de gens se tourneront vers l’or, l’argent, la crypto, les munitions et d’autres actifs durables

– Alors que la Fed augmente encore les taux d’intérêt, davantage de banques feront faillite

– Démolition contrôlée du secteur bancaire et de l’économie américaine

Brighteon: Brighteon.com/63bbbb36-72ed-4bd9-ad2c-15689995587f

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les ruées bancaires se poursuivent alors que plusieurs banques sont sur le point de s’effondrer

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Alors que la décision de la Fed hier (dimanche 12 mars) de renflouer les déposants des banques Big Tech qui se sont effondrées ces derniers jours a peut-être empêché un krach boursier aujourd’hui, elle n’a pas arrêté les paniques bancaires et plus de 30 banques ont interrompu leurs transactions à un moment donné aujourd’hui.

Rupture : plus de 30 banques ont été suspendues.#Bankcollapse #BankRuns pic.twitter.com/4UgHYCpuA3 – Le rapport Jericho (@JerichoReport) 13 mars 2023

La Fed/TSY/FDIC est intervenue et a de nouveau sauvé le monde hier soir… mais personne ne l’a dit aux banques régionales, dont les actions ont chuté de façon spectaculaire aujourd’hui… Certes, au plus bas de la journée, mais le tout avec de multiples arrêts de négociation aujourd’hui. FRC, WAL et MYFW sont les banques les plus exposées au risque de défaut du sous-secteur Russell 3000 Banks, selon Bloomberg… Source : Bloomberg Mais ce ne sont pas seulement les petites banques qui voient le risque de défaut augmenter, toutes les majors mondiales voient les spreads de CDS augmenter… Source : Bloomberg Article complet.

La plupart des opérations bancaires se font en ligne maintenant, donc les longues files d’attente dans les banques pour retirer des fonds ne sont pas quelque chose que la plupart vont voir ces jours-ci. Ce qui se passe à la place, c’est que les clients retirent leurs fonds des banques les plus risquées, pour la plupart plus petites, et les placent dans des banques plus grandes qu’ils jugent «trop grandes pour faire faillite» parce qu’ils pensent que la Fed interviendra pour empêcher cela.

La disparition inattendue de Signature Bank au cours du week-end, ainsi que la faillite de Silicon Valley Bank vendredi, ont déclenché une réaction consistant à d’abord poser des questions plus tard parmi les investisseurs des banques régionales alors que les clients transféraient leurs dépôts vers les plus grandes banques américaines pour une garde perçue, ont indiqué lundi des observateurs. Les actions de banques régionales telles que First Republic Bank FRC, -58,93%, Western Alliance Bancorp WAL, -44,16%, PacWest Bancorp PACW, -27,53% et Zions Bancorp ZION, -20,82% ont chuté lundi même après que les régulateurs bancaires américains ont mis en place un nouveau programme de prêt d’urgence comme filet de sécurité pour les dépôts. Au cours du week-end, Signature Bank SBNY, crypto-friendly, -22,87% a été fermée par les régulateurs, même si seule une minorité de ses dépôts était liée à la monnaie numérique. La société a été durement touchée malgré le fait qu’elle tire l’essentiel de son activité des services bancaires commerciaux traditionnels à des entreprises en dehors du monde des startups et des monnaies numériques. « Les investisseurs sont effrayés par une fuite des dépôts vers les banques trop grandes pour faire faillite », a déclaré à MarketWatch Janney Montgomery Scott, analyste bancaire, Christopher Marinac. « C’est un problème de perception qui est devenu une crise de perception. » Même si la Réserve fédérale a annoncé un nouveau programme de soutien et que le président Joe Biden a déclaré les banques américaines sûres, les investisseurs restent sceptiques quant aux correctifs mis en place pour le système bancaire – ou ils n’ont tout simplement pas pris le temps d’absorber les mesures prises par les régulateurs pour calmer les investisseurs. , dit Marinac. « Il y a une incrédulité là-bas qu’il n’y a plus d’échecs à venir », a-t-il déclaré. (Article complet.)

Bien que cela se transforme rapidement en un problème partisan, chaque partie blâmant l’autre, ouvrez votre portefeuille et regardez la couleur de vos billets de réserve fédérale (appelés dollars américains). Ils sont VERTS, pas bleus et pas rouges.

Vous « récoltez ce que vous semez » est une réalité de la vie, non seulement dans l’agriculture (vous ne pouvez pas planter de maïs et espérer récolter des pastèques), mais aussi dans le monde financier, et après des années de corruption dans le monde des affaires et les marchés financiers, le temps d’en récolter les conséquences semble être sur nous.

L’Amérique a prospéré pendant trop longtemps sur le dos de la main-d’œuvre bon marché en dehors des États-Unis, tandis que les investissements et les start-up sont devenus tout aussi risqués et sans valeur que les jeux de hasard à Las Vegas, jetant de l’argent comme divertissement sans rien produire de valeur réelle.

C’est une question MORALE, pas une question politique. Le moment de rembourser nos dettes que nous avons immoralement ignorées pendant des décennies, quel que soit le poste politique au pouvoir, est maintenant venu, semble-t-il.

ReallyGraceful a un joli résumé dans une vidéo qu’elle a publiée aujourd’hui.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News