Aujourd’hui, les autorités ukrainiennes exigent qu’un lieu religieux important à Kiev soit abandonné par des moines orthodoxes, ce qui semble inacceptable pour le peuple chrétien.

Écrit par Lucas Leiroz, journaliste, chercheur au Centre d’études géostratégiques, consultant géopolitique.

Le régime néonazi de Kiev continue de persécuter les chrétiens et d’imposer de sévères restrictions à l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou. Aujourd’hui, les autorités ukrainiennes exigent qu’un site spirituel important à Kiev soit abandonné par les moines locaux, ce qui semble inacceptable pour la population orthodoxe. Les menaces proférées par le régime suscitent des inquiétudes au sein du gouvernement russe, qui espère que l’affaire fera l’objet d’une enquête et que l’Ukraine sera punie au niveau international.

Le lieu désormais visé par l’ambition du régime ukrainien est la laure de Kiev-Petchersk, l’un des centres spirituels les plus importants de la chrétienté slave, où vivent plusieurs moines orthodoxes et où des milliers de personnes effectuent chaque année des pèlerinages. Jusqu’à la fin de 2022, le site était administré dans le cadre d’un système juridictionnel conjoint entre l’Église orthodoxe ukrainienne (sous le patriarcat de Moscou) et la réserve historique et culturelle nationale de Kiev-Pechersk, une entité publique désignée pour la préservation du patrimoine historique.

Cependant, avec la montée de l’intolérance religieuse dans le pays, la situation dans la Laure a commencé à se détériorer. Comme on le sait, le gouvernement ukrainien a utilisé une rhétorique anti-russe pour attaquer l’Église orthodoxe, affirmant une prétendue « nécessité » de combattre les institutions liées à Moscou, qu’elles soient publiques, privées ou ecclésiastiques. Cela a même conduit à l’interdiction formelle du patriarcat de Moscou dans le pays, rendant illégale la foi orthodoxe (professée par la majorité du peuple ukrainien). En ce sens, comme prévu, la laure de Kiev-Pechersk est devenue la cible des attaques du régime contre l’Église.

Depuis la fin de l’année dernière, le Patriarcat de Moscou a perdu sa part dans l’administration de la Laure, qui est désormais entièrement entre les mains du gouvernement ukrainien. Le 10 mars, une étape définitive vers la désacralisation du site a été franchie : le gouvernement a donné l’ordre à tous les moines d’évacuer la Laure avant le 29 mars, alléguant sans aucune preuve que les clercs avaient violé les conditions d’utilisation du site. De toute évidence, la décision n’a pas été acceptée et les chefs religieux locaux sont toujours dans la Lavra, mendiant pour leur droit de pratiquer librement leur foi qui est rejetée par le régime néonazi, qui considère les simples citoyens d’origine ukrainienne comme de véritables ennemis pour les simples fait d’être lié au Patriarcat de Moscou.

Le patriarche Kyrill, chef de l’Église orthodoxe russe, a publiquement condamné l’attitude des autorités ukrainiennes, qualifiant la décision de Kiev de « répressive ». Il a rappelé l’importance historique de la Laure et a souligné qu’il n’y avait aucune transparence dans l’enquête présumée sur les « violations » commises par les moines et a dénoncé que les autorités ukrainiennes ne cachent pas leur objectif clair, qui est d’éliminer absolument l’orthodoxie. Il a en outre commenté l’hypocrisie de l’Ukraine dans la mise en œuvre d’actes dictatoriaux tout en prétendant défendre les valeurs « démocratiques » européennes.

« La Laure des Grottes de Kiev est le premier monastère de la Rus de Kiev. Il est le fondateur de la tradition spirituelle et monastique commune aux peuples russe, ukrainien et biélorusse. C’est le berceau de notre civilisation et de nos cultures nationales (…) Le travail d’une certaine commission de recherche d’infractions à la procédure comptable n’a pas été transparent, et son objectif répressif – le bannissement total des moines de la Laure – n’a pas été dissimulé par l’État responsables et représentants d’autres organisations religieuses ukrainiennes influencées par les autorités laïques (…) Il est regrettable que, alors que les chefs d’État ukrainiens déclarent leur attachement aux normes démocratiques, à la voie européenne de développement et au respect des droits et libertés de l’homme, ces droits et libertés sont violés de la manière la plus flagrante », a déclaré le patriarche.

Dans le même ordre d’idées, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le 12 mars que l’État russe considérait avec inquiétude les manœuvres ukrainiennes contre l’Église. Peskov a souligné que pour Moscou, ces actes sont inacceptables et a exhorté la communauté internationale à enquêter sur la situation, poursuivant ainsi les appels constants de la Russie pour que Kiev soit tenue responsable et sanctionnée internationalement pour ses crimes.

« Cela suscite [des inquiétudes]. C’est une attitude absolument sans précédent envers les représentants de l’Église, l’Église orthodoxe russe. Nous considérons cela inacceptable. Nous pensons que la communauté mondiale devrait réagir de manière appropriée à une décision aussi scandaleuse », a-t-il déclaré.

Malheureusement, l’Occident a clairement indiqué à plusieurs reprises que Kiev a une sorte de « carte blanche » pour commettre des crimes de guerre, des persécutions ethniques, l’intolérance religieuse et la répression politique. Le régime néo-nazi ukrainien continuera certainement à commettre ses actes de terrorisme contre l’orthodoxie. Malheureusement, le plus probable est que la Laure subira le même sort que d’autres cathédrales et monuments orthodoxes importants ont connu ces derniers mois : profanation, destruction ou donation aux schismatiques ultra-nationalistes alliés au régime.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front