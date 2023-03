Les combattants de Wagner ont pris le contrôle de Zaliznyanskoe près de Bakhmut

Image d’illustration

L’assaut russe sur Bakhmut est en cours et les combattants de Wagner déclarent de nouvelles victoires dans la région. Malgré les affirmations officielles des commandants des FAU et des responsables de Kiev concernant la prochaine contre-offensive, les unités ukrainiennes continuent de battre en retraite.

Le 15 mars, le chef du PMC Wagner Yevgeny Prigozhin a affirmé que le village de Zaliznyanskoe était passé sous le contrôle des unités Wagner. Le village est situé à la périphérie nord-ouest de Bakhmut. Le contrôle russe de Zaliznyanskoe renforce la griffe russe autour du groupement ukrainien à Bakhmut.

Des sources militaires ukrainiennes ont confirmé la perte du village.

« Les Russes poursuivent leur assaut dans la zone de l’autoroute E40, à la suite de leurs opérations, ils ont occupé Zailiznyanskoïe et ont pris pied », ont affirmé des sources ukrainiennes.

À la périphérie ouest de Bakhmut, des groupes d’assaut wagnériens prennent déjà Bogdanovka d’assaut. Les forces russes ont également lancé l’opération de nettoyage dans le village de Khromovo. Ils approchent de la dernière route vers Bakhmut et le village de Khromovo est le dernier bastion ukrainien sur leur chemin.

Au même moment, les forces de Wagner contournent Bogdanovka, avancent vers l’ouest, prennent d’assaut Dubovo-Vasilevka. Le contrôle de ce village permettra aux forces russes de prendre la route de Bakhmut-Chasov Yar sous contrôle du feu.

Dans la périphérie sud de Bakhmut, des affrontements se poursuivent le long de la route de Konstantinovka près du village de Konstantinovka.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les États-Unis paient pour les attaques israéliennes contre la Syrie

Les attaques répétées d’Israël contre la Syrie entraînent une escalade militaire contre les forces américaines dans ce pays déchiré par la guerre. Damas et ses alliés, principalement Téhéran, tentent apparemment de dissuader indirectement Tel-Aviv et de faire pression sur Washington.

La dernière vague d’escalade a commencé le 12 mars lorsqu’une série de frappes israéliennes ont frappé les gouvernorats syriens occidentaux de Tartous et de Hama.

Deux avions de combat F-16 de l’armée de l’air israélienne ont lancé les frappes depuis le nord du Liban. Les cibles auraient été une base de défense aérienne située près de la ville d’al-Sifsafeh dans la campagne sud de Tartous et une installation clé du Centre d’études et de recherche scientifiques (SSRC) dans la ville de Masyaf dans la campagne occidentale de Hama.

Le SSRC développe et fabrique des systèmes d’armes, y compris des missiles à guidage de précision et des drones, pour l’armée arabe syrienne (AAS). Le centre a été accusé par Israël et d’autres parties d’avoir coopéré avec le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et d’avoir fourni des armes au Hezbollah au Liban à plusieurs reprises dans le passé.

Selon le Centre russe de réconciliation pour la Syrie, le SSRC a subi des pertes matérielles à la suite des frappes israéliennes. En outre, trois militaires de l’AAS ont été tués.

Un jour après les frappes, le 13 mars, la plus grande base de la coalition dirigée par les États-Unis dans la région du nord-est de la Syrie a été attaquée.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré que deux roquettes sont tombées près de la base de Green Village, qui est située dans les champs pétrolifères d’al-Omar dans la campagne sud-est de Deir Ezzor. Selon une déclaration du commandement, aucun soldat américain ou de la coalition n’a été tué ou blessé et il n’y a eu aucun dommage aux infrastructures ou à l’équipement de la coalition.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque jusqu’à présent. Cependant, il a été officieusement imputé aux forces soutenues par l’Iran qui maintiennent une large présence dans la partie gouvernementale du gouvernorat de Deir Ezzor.

L’attaque à la roquette contre la base américaine de Green Village a été largement considérée par les observateurs comme une réponse aux frappes israéliennes sur Tartous et Hama.

L’attaque a eu lieu environ une semaine après que le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, a effectué une visite inopinée dans une base non divulguée dans le nord-est de la Syrie. L’un des principaux objectifs de la visite était d’évaluer les garanties des troupes américaines contre les attaques.

Les attaques contre des bases américaines en Syrie ne dissuaderont probablement pas Israël. Cependant, ils pourraient exercer une certaine pression sur Washington. Pour l’instant, il semble que les attaques directes contre Israël ne soient pas envisageables pour Damas et ses alliés, très probablement pour refuser à Tel-Aviv toute excuse qu’il pourrait utiliser pour lancer une opération militaire à grande échelle contre la Syrie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front