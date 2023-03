Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La deuxième plus grande banque de Suisse, Credit Suisse, qui connaît des paniques bancaires et des valorisations boursières en chute libre depuis la fin de 2022, est devenue la première SIFI (institution financière d’importance systémique), ou banque «too big to fail», à s’effondrer aujourd’hui, obligeant les régulateurs à intervenir et assurer un renflouement.

Les Saoudiens ont presque à eux seuls fait s’effondrer le marché boursier américain (et les marchés boursiers du monde entier) ce matin lorsqu’ils ont annoncé qu’ils n’allaient plus investir dans la banque suisse en faillite.

Les problèmes du deuxième plus grand prêteur de Suisse font chuter les actions du monde entier et ravivent les craintes pour le secteur bancaire. Mercredi, le principal actionnaire du Credit Suisse a déclaré dans une interview à Bloomberg qu’il n’investirait pas d’argent supplémentaire dans la banque suisse. Le président de la Banque nationale saoudienne, Ammar Al Khudairy, a déclaré au média que prendre une participation de plus de 10% dans Credit Suisse entraînerait des complications réglementaires. Cela a poussé les actions du Credit Suisse à un nouveau plus bas mercredi. L’action a clôturé en baisse de 24% à Zurich et ses certificats de dépôt américains (CS) ont baissé de 25% dans le commerce américain. (Article complet.)

Alors que le marché boursier américain a terminé en baisse aujourd’hui, cela aurait certainement été un bain de sang si les régulateurs suisses n’étaient pas intervenus pour assurer au monde qu’il allait renflouer leur banque en difficulté. C’était après la fermeture des marchés européens, cependant, et la valeur des actions des banques européennes a perdu 7 % à la fin de la négociation en Europe aujourd’hui.

La Banque nationale suisse publie une déclaration : « fournira des liquidités si nécessaire » Résumé: Les Saoudiens se replient – refusent de jeter plus d’argent au Credit Suisse

L’action du Credit Suisse à un niveau historiquement bas

Les CDS à 1 an du Credit Suisse explosent alors que la couverture du risque de contrepartie s’envole

Les dirigeants du Credit Suisse ont appelé à une «démonstration de confiance» de la Banque nationale suisse

La BCE quantifie les expositions au Credit Suisse

Surveillance de la situation du Trésor américain, discussions avec d’autres régulateurs

La Fed travaille avec l’UST pour quantifier les expositions

Un grand gouvernement fait pression sur la Suisse pour qu’elle intervienne

La menace du risque systémique se propage à l’échelle mondiale

Les autorités suisses cherchent à stabiliser la banque

La Banque nationale suisse et la Finma publient une déclaration de soutien La Banque nationale suisse et le régulateur du pays ont déclaré que le Credit Suisse respecte les exigences de capital et de liquidité imposées aux banques d’importance systémique et que la BNS fournira à la banque des liquidités si nécessaire, dans un communiqué. (Article complet.)

Puisqu’une simple déclaration faite par le président de la Banque nationale saoudienne, Ammar Al Khudairy, a failli faire s’effondrer le système financier mondial tout entier aujourd’hui, qu’est-ce que cela vous dit sur la fragilité du système bancaire actuel ?

D’autres commencent à être d’accord : il s’agit d’un gros crash technologique !

D’autres prennent maintenant conscience du fait que ce krach financier est lié à l’échec de la Big Tech, ce que je dis depuis l’année dernière.

Graham Summers de PHOENIX CAPITAL RESEARCH a rédigé une analyse qui a été publiée aujourd’hui sur ZeroHedge News.

DÉCHIRER. Les actions technologiques… en particulier Garbage Tech

La technologie est terminée.

Depuis la Grande Crise Financière de 2008, la Fed a été principalement dans un cadre accommodant. Pendant la majeure partie de 2008-2023, les taux d’intérêt étaient à ZÉRO ou 0,25 %. Le graphique ci-dessous montre où se situaient les taux de 2007 à aujourd’hui. Vous verrez qu’à l’exception de 2017 à mi-2019, les taux étaient effectivement à ZÉRO pendant la majeure partie de cette période.

La Fed ne s’est pas contentée de maintenir les taux à zéro non plus. Il a imprimé de l’argent et utilisé cet argent pour acheter des actifs/titres de créance pour soutenir le système chaque fois que les choses commençaient à s’effondrer.

Nous ne parlons pas non plus d’imprimer un peu d’argent. Entre 2007 et 2023, la Fed a imprimé plus de 8 000 milliards de dollars.

Cette suppression des taux d’intérêt… combinée à l’impression d’argent et à un accès facile au crédit a eu un principal bénéficiaire…

Le secteur Tech.

La technologie, en particulier la technologie à bêta élevé (applications, entreprises de textos, médias sociaux, etc.), A BESOIN de taux d’intérêt bas pour exister, car ces entreprises ont besoin d’une tonne de capital / dette pour atteindre la rentabilité (en supposant qu’elles le fassent même, dont 95% ne le font pas).

Et rappelez-vous, nous ne parlons pas de la Fed créant un environnement artificiel pendant quelques mois. Ils le font depuis presque 15 ans. Et chaque fois que le système commençait à s’effondrer, la Fed faisait encore PLUS de versions extrêmes de ces politiques… ce qui, à son tour, rendait l’environnement encore plus favorable à l’industrie technologique.

À quel point cela a-t-il mal tourné ?

Parlez à quiconque veut devenir entrepreneur aujourd’hui et il ou elle vous dira qu’il veut fonder une entreprise de technologie. PERSONNE ne dit vouloir se lancer dans l’énergie, les matériaux ou la fabrication. Tout tourne autour des applications, des médias sociaux, des moteurs de recherche, etc.

Pensez-y de cette façon, à partir de 2021…

Le plus grand constructeur automobile du marché boursier était un titre technologique (Tesla).

La plus grande société de commerce en bourse était une valeur technologique (Amazon).

La plus grande société de biens de consommation discrétionnaire sur le marché boursier était une action technologique (Apple).

Et ainsi de suite…

Le secteur de la technologie était le secteur le plus important en pondérant dans le S&P 500 par près d’un facteur de deux. En fait, Tech était plus grand que les 2e et 3e secteurs pondérés les plus lourds COMBINÉS !

Le graphique ci-dessous montre la performance du secteur technologique par rapport au marché plus large (S&P 500 depuis 1999). Comme vous pouvez le constater, la technologie a surperformé le marché au sens large sans interruption à partir de 2008. Au moment où 2022 est arrivé, c’était à des niveaux qui dépassaient ceux établis par la bulle technologique de 2000 !

Tout cela est dû à la Fed.

La plupart des gens qui travaillent dans la Tech ne sont pas des génies, ni les meilleurs entrepreneurs de la planète. Ils étaient simplement les bénéficiaires d’un environnement artificiel créé par la Fed.

En termes simples, la technologie est à la bulle aujourd’hui ce que les banques étaient à la bulle en 2007 : le secteur qui en a le plus profité, généré les plus gros profits et consommé le plus grand pourcentage de talents/aspirations.

Cette période est maintenant TERMINÉE. Et ça ne revient pas.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les marchés?

Eh bien, si le plus grand secteur du marché est dans une bulle spectaculaire dont les goûts ne reviendront pas avant au moins une autre décennie… qu’en pensez-vous ?

Le renflouement de la Silicon Valley Bank est le moment Bear Stearns pour cette bulle. Lehman arrive… tout comme AIG… et tout ce gâchis ne prendra fin que lorsque le marché boursier atteindra des niveaux que la plupart ne peuvent même pas imaginer aujourd’hui.

En effet, d’un point de vue GÉNÉRAL, mon Crash Trigger propriétaire est maintenant sur le premier signal de «vente» confirmé depuis 2008.

Ce signal n’a été enregistré que TROIS fois au cours des 25 dernières années : en 2000, 2008 et aujourd’hui.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Et voici quelques exemples supplémentaires vus aujourd’hui de la technologie réelle (pas seulement sa valeur de stock) défaillante.

«Found Some Glitch»: un homme s’en va dans la Tesla de Stranger

À Vancouver, au Canada, un homme qui possédait une Tesla a ouvert la porte d’un modèle 3 garé dans un supermarché avec son application pour smartphone. Il est monté dans la voiture et s’est rendu dans une école voisine pour récupérer ses enfants. Cependant, il s’est rendu compte plus tard qu’il avait accidentellement pris le modèle 3 de quelqu’un d’autre. Selon la déclaration de Rajesh Randev à Global News, il a remarqué la Tesla d’un inconnu garée à côté de sa propre voiture, qui était du même modèle et de la même couleur. Il a ensuite utilisé son application pour smartphone Tesla pour déverrouiller le véhicule et est parti. Pendant son trajet pour aller chercher ses enfants à l’école, Randev a commencé à se rendre compte que quelque chose n’allait pas. « J’ai pu accéder à la voiture de cette personne, mais pendant que je commençais à la conduire, j’ai réalisé qu’il y avait une fissure sur le pare-brise », a-t-il déclaré. Alors il a appelé sa femme pour lui demander pourquoi et elle ne le savait pas. Il a également remarqué que son chargeur n’était pas là où il l’avait habituellement. Puis c’est arrivé : « Au bout de 5 à 10 minutes, j’ai reçu un SMS sur mon téléphone qui disait : « Rajesh, tu conduis une Tesla ? » Il a dit que la personne qui lui avait envoyé un message lui avait dit qu’il conduisait la mauvaise Tesla. Ce n’est qu’après s’être garé que Randev a remarqué que les roues étaient différentes de celles de sa voiture. Il a ensuite appelé la personne qui lui avait envoyé un message et ils ont réalisé qu’il avait pris la Tesla de l’autre personne. Étonnamment, il a pu retourner dans le et a rencontré le propriétaire. Randev a dit qu’il ne savait pas comment c’était arrivé. « Nous riions tous les deux et j’ai également appelé la police », a-t-il ajouté. « La police a dit qu’elle avait ma déclaration mais qu’elle ne pouvait pas me donner de numéro de dossier parce que rien ne s’était passé, mais si quelque chose arrivait, faites-le-leur savoir et ils enquêteront. » « Apparemment, j’ai trouvé un problème », a déclaré Randev. (Article complet.)

Les clients de Dish sont tenus dans l’ignorance alors que les retombées des ransomwares se poursuivent

Les clients de Dish recherchent toujours des réponses deux semaines après que le géant américain de la télévision par satellite a été touché par une attaque de ransomware. Dans un dossier public publié le 28 février, Dish a confirmé que le rançongiciel était à l’origine d’une panne en cours et a averti que les pirates exfiltraient des données, qui « peuvent » inclure les informations personnelles des clients, de ses systèmes. Dish n’a pas fourni de mise à jour substantielle depuis, bien que les clients continuent de rencontrer des problèmes – ou savent si leurs données personnelles sont en danger. (Article complet.)

Rapport: Microsoft a supprimé une équipe clé d’éthique de l’IA

L’expert qualifie la décision de « accablante », dit qu’il est temps que les régulateurs s’impliquent. Une équipe entière chargée de s’assurer que les produits d’IA de Microsoft sont livrés avec des garanties pour atténuer les dommages sociaux a été supprimée lors du dernier licenciement de 10 000 employés de l’entreprise, a rapporté Platformer. D’anciens employés ont déclaré que l’équipe éthique et société était un élément essentiel de la stratégie de Microsoft visant à réduire les risques associés à l’utilisation de la technologie OpenAI dans les produits Microsoft. Avant qu’elle ne soit tuée, l’équipe a développé une «boîte à outils d’innovation responsable» complète pour aider les ingénieurs de Microsoft à prévoir les dommages pouvant être causés par l’IA, puis à réduire ces dommages. Le rapport de Platformer est arrivé juste avant qu’OpenAI ne publie probablement son modèle d’IA le plus puissant à ce jour, GPT-4, qui contribue déjà à alimenter la recherche Bing, a rapporté Reuters. Emily Bender, experte de l’Université de Washington en linguistique informatique et en questions éthiques dans le traitement du langage naturel, s’est jointe à d’autres critiques qui ont tweeté pour dénoncer la décision de Microsoft de dissoudre l’équipe éthique et société. Bender a déclaré à Ars qu’en tant qu’étranger, elle pensait que la décision de Microsoft était « à courte vue ». Elle a ajouté: « Compte tenu de la difficulté et de l’importance de ce travail, toute réduction importante des personnes qui font le travail est accablante. » (Article complet.)

Microsoft rationne l’accès au matériel d’IA pour les équipes internes

Microsoft est sur le point d’annoncer une suite d’outils Office 365 alimentés par GPT-4, le nouveau logiciel puissant d’intelligence artificielle créé par OpenAI. Mais maintenant, Microsoft fait face à une pénurie interne de matériel serveur nécessaire pour exécuter l’IA, selon trois employés actuels de Microsoft. Cela a obligé l’entreprise à rationner l’accès au matériel pour certaines équipes internes qui construisent d’autres outils d’IA afin de s’assurer qu’elle dispose d’une capacité suffisante pour gérer à la fois le nouveau chatbot alimenté par GPT-4 de Bing et les nouveaux outils Office à venir, qui devraient être annoncés jeudi. Et la pénurie de matériel peut affecter les clients Microsoft : au moins un a déclaré à The Information qu’il y avait un long temps d’attente pour utiliser le logiciel OpenAI que Microsoft met déjà à disposition via son service cloud Azure. (Article complet.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News