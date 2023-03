Les ruées vers les banques ont commencé ! Wells Fargo laisse des millions d’Américains en plan au pire moment possible

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DES AVIS NÉGATIFS NE PEUVENT PAS EMPÊCHER LA VÉRITÉ D’ÊTRE EXPOSÉE

================================================= ==

ANGLAIS

Économiste épique 14 mars 2023

Quand il pleut, ça se déverse. Le jour même où nous avons assisté à la deuxième plus grande faillite bancaire de l’histoire des États-Unis, Wells Fargo a connu un problème informatique sans précédent à l’échelle nationale qui a causé un nombre incalculable de titulaires de comptes à avoir des « soldes incorrects » et des « transactions manquantes ». C’est encore un autre exemple qui montre pourquoi il n’est jamais sage de mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez tout votre argent dans une seule banque, vous pouvez vous réveiller un jour et constater que vous ne pouvez soudainement plus y accéder. Pendant des années, j’ai dit à mes lecteurs de répartir leurs actifs, car notre système bancaire est beaucoup plus vulnérable que la plupart des gens ne le pensent.

En particulier, je n’ai jamais été fan de Wells Fargo.

Un problème informatique à l’échelle nationale chez Wells Fargo a laissé des clients furieux avec des soldes incorrects et des transactions manquantes vendredi matin, plongeant parfois les comptes dans des soldes négatifs.

D’autres prévoyaient que Chase Bank et Bank of America verraient un afflux de clients mécontents de Wells Fargo. JPMorgan Chase est la plus grande banque du pays en termes d’actifs, avec 3,2 billions de dollars, et Bank of America, basée à Charlotte, est la deuxième plus grande avec 2,4 billions de dollars d’actifs. Un autre client de Wells Fargo a tweeté à propos de la «fermeture définitive» de son compte, en utilisant un mème Bob l’éponge pour montrer ce qu’il ressentait – comme s’il mendiait de l’argent.

Wells Fargo est une preuve supplémentaire qu’il faut garder de l’argent en caisse pour l’utiliser. En un clin d’œil, un bug informatique ou autre, vos fonds sont inaccessibles.

La première chose que vous devriez attendre de n’importe quelle banque est la sécurité.