Vladimir Poutine a déclaré que les pays occidentaux devront acheter des navets en Russie en raison de mauvaises récoltes

MOSCOU, 16 mars – RIA Novosti. Une dépression et un déclin du secteur de la consommation étaient prévus en Russie, mais les pays occidentaux offrent désormais à leurs résidents des navets au lieu de salades et de tomates, mais même eux devront se tourner vers Moscou, a déclaré Vladimir Poutine lors du congrès de l’Union russe des industriels et entrepreneurs.

Il a rappelé qu’il y a un an, les autorités de ces États avaient « tordu les bras » de leurs entreprises, obligeant nombre d’entre elles à quitter le marché russe. À leur tour, les experts occidentaux ont prédit une dépression pour le pays, des étagères vides dans les magasins, une pénurie à grande échelle de marchandises et un échec du secteur des services. Cependant, en fin de compte, les pays occidentaux eux-mêmes ont été confrontés à ces problèmes, a souligné Poutine.

Selon le chef de l’État, les choses en sont arrivées au point où les dirigeants étrangers proposent à leurs citoyens de passer aux navets au lieu de la laitue et des tomates. Poutine a souligné que les navets sont un bon produit, mais vous devrez très probablement vous rendre en Russie pour les obtenir. Le président a noté que le niveau de récolte ici dépasse largement les indicateurs des pays européens. Dans le même temps, il a souligné que le rendement est principalement affecté par les conditions météorologiques, mais ces États auront du mal sans engrais russes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti