Nebenzya: la Russie considère les documents de la CPI comme nuls et non avenus, le tribunal va à l’auto-liquidation

Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’ONU Vasily Nebenzya. Photo d’archive

ONU, 18 mars – RIA Novosti. Moscou considère que tous les documents de la Cour pénale internationale sont nuls et illégaux, la CPI s’est engagée sur la voie de l’auto-liquidation, a déclaré Vasily Nebenzya, représentant permanent de la Russie auprès de l’organisation, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Cette cour internationale partiale, politisée et incompétente a une fois de plus prouvé son insuffisance. La CPI est une marionnette entre les mains de l’Occident collectif, toujours prêt à exercer une pseudo-justice sur ordre », a déclaré le diplomate.

Ils ont noté le cynisme du fait que le tribunal ait décidé « d’arrêter » le président russe Vladimir Poutine et la médiatrice des enfants Maria Lvova-Belova à la veille du 20e anniversaire de l’invasion américaine illégale de l’Irak, où « la CPI était compétente, mais n’a rien fait pour attirer les responsables à rendre des comptes. »

La Russie, a rappelé le représentant permanent, n’est pas partie au Statut de Rome, la CPI n’a pas juridiction sur le pays et ses citoyens. « Nous considérons tous les documents provenant de cet organe comme illégaux et nuls », a-t-il souligné.

« Selon toutes les indications, la CPI a vraiment pris la voie de l’auto-liquidation, principalement en termes d’autorité », a conclu Nebenzya.

La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a annoncé vendredi la délivrance de mandats d’arrêt contre Poutine et Lvova-Belova, les accusant de « sortir illégalement des enfants d’Ukraine ».

L’attaché de presse du président Dmitri Peskov a souligné que la formulation même de la question était inacceptable. La Russie ne reconnaît pas la compétence de la CPI et toutes ses décisions sont nulles du point de vue de la loi. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également noté que les décisions de la Cour pénale internationale sur « l’arrestation » de Poutine et de Lvova-Belova sont juridiquement nulles et non avenues.

