Zakharova a déclaré que les décisions de la Cour pénale internationale n’avaient pas d’importance pour la Russie

MOSCOU, 17 mars – RIA Novosti. Les décisions de la Cour pénale internationale sur « l’arrestation » de Vladimir Poutine et de la médiatrice des enfants Maria Lvova-Belova sont juridiquement nulles et non avenues, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.

« Les décisions de la Cour pénale internationale n’ont aucun sens pour notre pays, y compris d’un point de vue juridique », a souligné le diplomate

La Russie ne participe pas au Statut de Rhttps://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/ome de la CPI et n’a pas d’obligations en vertu de celui-ci, a souligné le représentant du département.

« La Russie ne coopère pas avec cet organe, et d’éventuelles « recettes » d’arrestation venant de la Cour internationale seront juridiquement nulles et non avenues pour nous », a déclaré Zakharova.

La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a annoncé vendredi la délivrance de mandats d’arrêt contre Poutine et Lvova-Belova, les accusant de « sortir illégalement des enfants d’Ukraine ».

L’attaché de presse du président Dmitri Peskov a souligné que la formulation même de la question était inacceptable. La Russie ne reconnaît pas la compétence de la CPI et toutes ses décisions sont nulles du point de vue de la loi.

Lvova-Belova, commentant la situation, a noté que la communauté internationale appréciait ainsi son travail pour aider les enfants qui sont emmenés hors de la zone de guerre et créer de bonnes conditions de vie pour eux. Elle s’est déclarée prête à continuer à travailler dans ce sens.

Andrey Klishas, ​​​​président du Comité constitutionnel du Conseil de la Fédération, a déclaré à son tour que la Cour pénale internationale n’avait aucune base légale pour une telle décision et s’était engagée sur la voie de l’auto-liquidation. Il a rappelé que l’organisation n’est pas reconnue par de nombreux pays, parmi lesquels il y a des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti