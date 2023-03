La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit davantage de systèmes d’artillerie nouvellement acquis par l’Ukraine avec ses munitions de vagabondage avancées.

Entre le 15 et le 18 mars, des sources russes ont partagé des vidéos documentant six frappes récentes avec Lancet et KUB-BLA flânant des munitions contre les systèmes d’artillerie des forces de Kiev dans la zone d’opérations militaires spéciales.

Les frappes visaient trois obusiers remorqués de 155 mm M777 de fabrication américaine, deux obusiers automoteurs de 155 mm de type M109 de fabrication américaine et un seul lance-roquettes multiples RM-70 de fabrication tchécoslovaque.

Les munitions de flânerie KUB-BLA et Lancet ont été développées par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov.

Le KUB-BLA, qui est guidé par un système de navigation inertielle assisté par GLONASS, a une autonomie de 30 minutes et une ogive de trois kilogrammes.

D’autre part, Lancet est disponible en deux versions, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et le plus grand Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armé d’une ogive pesant cinq kilogrammes. Les deux versions sont équipées d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS ainsi que d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les munitions militaires russes Lancet et KUB-BLA ont infligé de lourdes pertes aux forces de Kiev au cours des derniers mois. Les tentatives ukrainiennes pour arrêter les munitions qui traînaient avec des tirs de défense aérienne, des moyens de guerre électronique et des contre-mesures ont toutes eu peu ou pas de succès.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front